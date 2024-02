Russischer Kosmonaut bricht Weltrekord für die längste Zeit im All

Kein Mensch hat bisher so viel Zeit im All verbracht: Ein russischer Kosmonaut hat einem Landsmann den Weltrekord für die längste Zeit im Weltraum abgenommen. Die neue Bestmarke wurde bei fast 880 Tagen auf der ISS gesetzt. Der Rekordhalter hat aber noch viel vor.

Neuer All-Rekord: Kosmonaut bricht 880-Tage-Marke

All-Aufenthalt am Stück

Zusammenfassung Russischer Kosmonaut bricht Weltraumzeit-Rekord

Neue Bestmarke liegt bei fast 880 Tagen auf ISS

Oleg Kononenko übertrifft Gennady Padalka

Fünfte Mission seit September 2023 im Gange

Geplante Abreise im September 2024 nach 1110 Tagen

Kononenko wird erster Mensch mit 1000 Weltraumtagen

Bescheidenheit trotz Rekord: Fliegt aus Leidenschaft

Wie Roskosmos vermeldet, hat Oleg Kononenko, aktuell Kommandant der Kosmonauten auf der Internationalen Raumstation, kürzlich seinen 879. Tag im All verbracht. Damit lässt er den bisherigen Rekordhalter, Landsmann Gennady Padalka, hinter sich. Der hatte zwischen 1998 und 2015 insgesamt 878 Tage, 11 Stunden, 29 Minuten und 48 Sekunden im Weltraum verbracht.Der neue Rekordhalter hat seine Karriere im Jahr 2008 begonnen und in den Jahren 2011, 2015 und 2018 die ISS besucht. Die neue Bestmarke konnte er bei seiner fünften Mission setzen, die seit September 2023 läuft und noch bis zum September 2024 andauert.So ist auch klar: Kononenko wird bei seiner geplanten Abreise 1110 Tage im All verbracht haben. Damit ist er auch der erste Mensch, der die Marke von 1000 Tagen im Weltraum knacken kann. Mit einem Alter von 59 Jahren wird er aber danach wohl nicht die Chance bekommen, zur ISS zurückzukehren.Der Rekordhalter selbst gibt sich in Bezug auf seine besondere Leistung aber sehr bescheiden: "Ich fliege ins All, um meiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nicht um Rekorde aufzustellen", so Kononenko gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS (via Sciencealert ).Das russische Raumfahrtprogramm hat eine lange Geschichte von Langzeitmissionen im Weltraum. Den Rekord für den längsten ununterbrochenen Aufenthalt im Weltraum hält ebenfalls ein Kosmonaut. Valeri Polyakov hatte zwischen 1994 und 1995 insgesamt 437 Tage und 18 Stunden auf der Raumstation Mir verbracht.