Hubble-Weltraumteleskop entdeckt Wasser auf winzigem Exoplaneten

Mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops haben Astronomen entdeckt, dass die Atmosphäre eines relativ kleinen Planeten - er ist gut doppelt so groß wie die Erde - außerhalb des Sonnensystems reich an Wasserdampf ist.

Die Forscher erklärten, dass der extrasolare Planet GJ 9872d Venus-ähnliche Temperaturen von 400 Grad Celsius aufweist. Die Oberfläche dieses Planeten ist damit heiß genug, um Blei zu schmelzen, was bedeutet, dass es sich um eine kleine dampfende Welt handelt, die für Leben, wie wir es kennen, unwirtlich ist. Dennoch ist die Entdeckung laut der NASA eine "aufregende Nachricht".Denn obwohl Wissenschaftler bereits Wasserdampf in den Atmosphären vieler extrasolarer Planeten gefunden haben, sind die Beobachtungen des Hubble-Teleskops auf dieser heißen und dampfenden Welt mit der Bezeichnung GJ 9872d für die Forscher besonders interessant."Die Entdeckung von Wasser auf GJ 9827d ist aufregend, weil es der bisher kleinste Planet ist, auf dem wir eine Atmosphäre nachgewiesen haben", sagte Laura Kreidberg, Teammitglied und Direktorin der Abteilung Atmosphärenphysik von Exoplaneten am Max-Planck-Institut für Astronomie, gegenüber Space.com . "Das bringt uns der Charakterisierung von wirklich erdähnlichen Welten näher als je zuvor."Hubble beobachtete GJ 9827d bisher rund drei Jahre. GJ 9827d ist etwa doppelt so groß wie die Erde und umkreist einen Stern namens GJ 987, der etwa 97 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild der Fische liegt. Der Planet ist nur eine von drei erdähnlichen Welten, die diesen Stern umkreisen, der etwa 6 Milliarden Jahre alt zu sein scheint."Dies wäre das erste Mal, dass wir durch den Nachweis von Atmosphären direkt zeigen können, dass diese Planeten mit wasserreichen Atmosphären tatsächlich um andere Sterne existieren können", sagte Björn Benneke, Teammitglied und Wissenschaftler am Trottier Institute for Research on Exoplanet der Université de Montréal. "Dies ist ein wichtiger Schritt zur Bestimmung der Verbreitung und Vielfalt von Atmosphären auf Gesteinsplaneten."