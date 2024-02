SpaceX: Erste private Raumstation Starlab soll vor 2030 in den Orbit

Es ist noch nicht lange her, da war die Raumfahrt ein exklusives Vergnügen, das Staaten wie den USA oder Russland vorbehalten war. Das hat sich aber geändert, da immer mehr Unternehmen wie SpaceX Raketenstarts anbieten. Und das bedeutet auch: Es wird eng(er) im All.

ISS ist nicht mehr alleine im All

SpaceX ist Partner

Zusammenfassung Raumfahrt nicht mehr nur Staaten vorbehalten

China betreibt eigene Raumstation seit 2021

ISS nähert sich dem Dienstende, Zukunft ungewiss

Private Firmen wie Starlab planen Raumstationen

Starlab will vor ISS-Ende im All sein

SpaceX bringt Starlab-Station mit einem Start ins All

Kommerzielle Raumfahrt entwickelt sich rapide

Bis vor kurzem war die Internationale Raumstation (International Space Station; ISS) der einzige bemannte Außenposten der Menschheit im All, doch das ändert sich dieser Tage. Denn einerseits hat China 2021 mit dem Bau einer eigenen Station begonnen und diese auch schon in Betrieb genommen. Die ISS selbst hat bereits ein Ablaufdatum, denn einerseits ist sie bereits in die Jahre gekommen, andererseits sind die Beziehungen zu Russland, einem der wichtigsten Partner des Projekts, bekanntlich nicht gerade die besten.Doch auch hier gibt es Mitspieler, mit denen man vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch nicht gerechnet hat: private Raumfahrtunternehmen. So arbeiten Voyager Space und Airbus gemeinsam als Joint Venture unter dem Namen Starlab Space an der ersten privaten Raumstation.Erklärtes Ziel von Starlab ist es, im All zu sein, bevor die Internationale Raumstation außer Dienst gestellt wird, also 2030. Wann genau das sein wird, ist derzeit nicht ganz klar, denn womöglich könnte die ISS eine "Gnadenfrist" bzw. Verlängerung über dieses Datum bekommen.Das bedeutet, dass die Macher von Starlab noch genügend Zeit haben sollten, ihr Vorhaben umzusetzen. Und hier scheint auch alles im Plan zu sein, wie SpaceX und Starlab in einem Statement mitteilten (via Space ). "Die Erfolgsgeschichte von SpaceX und seine Zuverlässigkeit haben unser Team dazu bewogen, das Starship (von SpaceX) auszuwählen, um Starlab in die Umlaufbahn zu bringen", sagte Voyager Space Dylan Taylor. Er verwies darauf, dass die private Raumstation nur einen Start benötigen wird, da sie kleiner ist und auf der Erde vorkonstruiert wird."Die Ein-Start-Lösung von Starlab zeigt nicht nur, was möglich ist, sondern auch, dass die Zukunft der kommerziellen Raumfahrt schon heute stattfindet", sagte SpaceX-Manager Tom Ochinero dazu.