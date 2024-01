Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv erweitert seine Audio-Features und bietet für kompatible Kanäle ab sofort Dolby Audio 5.1, Untertitel sowie eine Spur mit Originalsprachen an. Damit will das Unternehmen einen "besonderen Kinoeffekt" auch beim linearen Fernsehen bieten.

Raumklang nun auch beim TV-Streaming

Nach der Umstellung auf Übertragungen im 1080p50-Format und der kürzlichen Vorstellung des waipu.tv Hybrid-Sticks für IPTV, Antennen- und Kabelfernsehen, führt der nach eigenen Aussagen führende TV-Streaming-Dienst (OPEN-IPTV) jetzt ein Upgrade seiner Sound-Technik in Kooperation mit Dolby durch.Bei Verfügbarkeit seitens der Sendeanstalten können waipu.tv-Nutzer ab sofort Dolby Digital 5.1 (Plus) an ihre Heimkino-Anlagen weitergeben und somit einen echten oder auch virtuellen Raumklang erzeugen - je nach Surround-System bzw. Soundbar. Sollte die Dolby Audio-Funktion zur Verfügung stehen, wird sie mit einer kleinen Sprechblase auf den On-Screen-Bedienelementen anzeigt.Zusätzlich zum Raumklang kündigt waipu.tv die Unterstützung von Un­ter­ti­teln und Tonspuren im Originalton an. Auch hier heißt es wieder: nur sofern die TV-Sender diese Optionen auch anbieten. "Derzeit bieten bereits eine Reihe linearer TV-Sender und viele Pay-TV-Sender, die mit waipu.tv verfügbar sind, Originalton und Dolby Audio an", so die Aussagen in der aktuellen Pressemeldung.Die neuen Funktionen stehen sowohl im Browser, den waipu.tv Apps und auf den waipu.tv Sticks zur Verfügung. Während nahezu alle TV-Sender Optionen für Untertitel anbieten, hält sich das Angebot für Originalton allerdings noch in Grenzen. Passende Optionen in englischer Sprache konnten wir bis jetzt ausschließlich bei Pay-TV-Sendern wiederfinden, etwa Universal TV, 13th Street, AXN oder Warner Bros. TV (Serie, Comedy, Film).