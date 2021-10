Fire TV-Konkurrent: Waipu.tv stellt eigenen 4K-Streaming-Stick vor

In Konkurrenz zum Amazon Fire TV Stick bringt der Internet-TV-Anbieter Waipu.tv einen eigenen 4K-Streaming-Stick auf den Markt. Das neue Zubehör wird zur Einführung ab sofort in Verbindung mit dem rabattierten "Perfect Plus"-Senderpaket für monatlich 12,99 Euro verkauft.

Der für IPTV und Over-The-Top Television (OTT-TV) bekannte Streaming-Dienst Waipu.tv baut sein Angebot aus und ist ab sofort nicht mehr nur über seine Apps, sondern auch über eigene Hardware empfangbar. Der so genannte Waipu.tv 4K Stick zeigt sich dabei als klassisches Zubehör für alle Fernseher mit HDMI-Anschluss und basiert auf dem bekannten Android TV-Betriebssystem. Laut Angaben des Unternehmens ist ein Google-Account für die Nutzung allerdings nicht zwangsweise nötig.Neben dem Streaming von linearen TV-Sendern in HD-Qualität bietet der Waipu.tv 4K Stick Zugriff auf Apps von Drittanbietern, darunter Netflix Disney+ , Apple TV, YouTube und Co. Derzeit wird der Streaming-Stick ausschließlich innerhalb eines so genannten "Perfect Plus"-Pakets angeboten, welches Nutzer für 12 Monate an den Waipu-Dienst bindet. Zur Einführung werden dabei monatlich 12,99 Euro anstelle der sonst üblichen 15,99 Euro inklusive des Stick-Aufpreises (3 Euro) fällig. Zudem werden zusätzlich 4,99 Euro Versandkosten berechnet. Da das Gerät während der Vertragslaufzeit nur zur Miete überlassen wird, kann Waipu.tv den Stick nach einer Kündigung zurückverlangen.Das "Perfect Plus"-Abo bewirbt Waipu.tv mit TV-Sendern wie ARD, ZDF, RTL, ProSieben, SAT 1 und Co. in HD. In einer zusätzlichen Mediathek stehen weiterhin circa 20.000 Filme und Serien bereit. Außerdem können Familien bis zu vier Streams gleichzeitig wiedergeben und einen Aufnahmespeicher von 100 Stunden nutzen. Ebenso unterstützt der Waipu.tv 4K Stick zusätzlich zur zeitgemäßen UltraHD-Auflösung einen verbesserten Kontrast via HDR (kompatible Geräte und Inhalte vorausgesetzt) und den Google Assistent zur Sprachsteuerung.