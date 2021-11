Nintendo Switch: Günstiges Bundle mit Mario Kart 8 jetzt erhältlich

Pünktlich zum Black Friday stellt Nintendo ein neues Switch-Bundle in die Regale, das neben der Hybrid-Konsole mit klassischem LED-Display den Klassiker Mario Kart 8 Deluxe und eine dreimonatige Nintendo Online-Mitgliedschaft enthält. Der Preis liegt bei nur 288 Euro.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis zum Black Friday

Die Vorweihnachtszeit und die aktuell andauernde Black Week nutzt das japanische Unternehmen, um die Verkaufszahlen der Nintendo Switch mit einem neuen Paket anzukurbeln, das sich preislich durchaus sehen lassen kann. Rechnet man die aktuellen Preise für das beiliegende Mario Kart 8 Deluxe (42,99 Euro) und des Nintendo Online-Zugangs (7,99 Euro) gegen den Paketpreis, schlägt die Konsole innerhalb des neuen Bundles rein rechnerisch mit weniger als 240 Euro zu Buche.Damit liegt nicht nur die Konsole an sich, sondern auch das gesamte Nintendo Switch-Bundle unter den derzeit aufgerufenen Preisen bekannter Online-Händler, welche die Konsole auch einzeln (ca. 290 Euro) oder in der kürzlich eingeführten OLED-Variante (ca. 360 Euro) verkaufen. Mit einem Metascore von 92 Punkten gehört Mario Kart 8 Deluxe zu den am besten bewerteten Spielen für die Nintendo-Konsole und mit über 38 Millionen verkauften Exemplaren zudem zu den Bestsellern, gefolgt von Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BotW).Der Nintendo Switch wird neben Mario Kart 8 Deluxe eine dreimonatige Mitgliedschaft für den Nintendo Online-Service beigelegt. Diese wird nicht nur für den Online-Multiplayer benötigt, sondern schaltet zudem diverse Retro-Games (NES + SNES) frei und ermöglicht die Nutzung des Cloud-Speichers für Spielstände. Über ein Erweiterungspaket ist es zudem möglich, auf weitere bekannte Nintendo 64- (N64) und Sega Mega Drive-Spiele zuzugreifen. Das Switch-Bundle ist ab sofort bei Händler wie Media Markt, Saturn und Amazon erhältlich.