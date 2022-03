Mario Kart 8 Deluxe: Neues Rennstrecken-Paket ab sofort verfügbar

Anstelle eines lang erwarteten Nachfolgers kündigt Nintendo den heutigen Startschuss neuer Rennstrecken für den beliebten Funracer Mario Kart 8 Deluxe an. Ab sofort treffen Switch-Spieler auf die erste kostenpflichtige Welle und damit auf acht von insgesamt 48 neuen Kursen.

Booster-Streckenpass als Einzelkauf und via Nintendo Online-Abo

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

Nintendo

Beinahe acht Jahre lang fahren und kämpfen Mario Kart-Fans bereits im achten Teil der Hauptserie, der im Mai 2014 erstmals für die Wii U und im April 2017 als erweiterte Version für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Wird in der Gerüchteküche bereits über einen Nachfolger in Form von Mario Kart 9 spekuliert, ist mit einem Release voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen. Grund dafür ist der auf die kommende Monate verteilte Rennstrecken-DLC, der heute für Mario Kart 8 Deluxe in Deutschland freigegeben wurde.Wer den so genannten Booster-Streckenpass erwirbt, kann sich auf insgesamt 48 überarbeitete Rennstrecken freuen, die in sechs Launch-Phasen (Wellen) veröffentlicht werden sollen. Der Mario Kart 8 Deluxe-DLC schlägt wahlweise einzeln mit 24,99 Euro zu Buche, ist zudem allerdings auch im Erweiterungspaket der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft enthalten, für die jährlich 39,99 Euro fällig werden. Abseits davon gewährt das Erweiterungspaket im Abo zusätzlich Zugriff auf diverse Nintendo 64- (N64) und Sega Mega Drive-Spiele.Die erste Welle des Rennstrecken-Updates für Mario Kart 8 Deluxe enthält den Goldener Turbo- und Glückskatzen-Cup mit jeweils vier Kursen. Recycelt und optisch aufgewertet wurden unter anderem Strecken von älteren Titeln der Serie, zum Beispiel von Mario Kart 7, Mario Kart 64 oder auch Mario Kart Tour. Nostalgiker dürften dabei auf ihre Kosten kommen, während wirklich neue Strecken nicht geplant sind.