Microsoft hat die allgemeine Verfügbarkeit von Microsoft Mesh bekannt gegeben - die Plattform ermöglicht Nutzern, sich flexibel in immersiven 3D-Räumen zu treffen und auszutauschen. Es ist eine Mischung aus Holodeck und The Sims, gepaart mit Teams.

Avatar für das Teams-Meeting

Zu den wichtigsten Funktionen in Mesh gehören:

Individualisierbare Avatare: Entwerfen Sie einen Avatar, der Sie repräsentiert und ins Gespräch einbezieht.

Interaktive Produkterlebnisse: Veranstalten Sie mehrere, gleichzeitig laufende Diskussionsrunden in Kleingruppen und ermöglichen Sie so produktive Nebengespräche während des Brainstormings, ähnlich wie in der realen Welt.

Personalisierbare Funktionen: Schaffen Sie mit dem No-Code-Editor und dem Mesh-Toolkit Orte, individuelle Erlebnisse, wie All-Hands-Meetings, Onboardings, Großveranstaltungen, Simulationen, Schulungen und vieles mehr.

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent

Zusammenfassung Microsoft Mesh für 3D-Meetings verfügbar

Plattform verbindet Holodeck mit The Sims und Teams

Mesh wird in Firmen für effizientere Meetings genutzt

Avatare vertreten Nutzer in virtuellen Teams-Sitzungen

Mesh bietet spezielle 3D-Räume für diverse Team-Events

Mehrere Kleingruppendiskussionen gleichzeitig möglich

Räumliches Audio für realitätsnahe Gesprächserfahrung

Mesh direkt in Teams für 320 Millionen Nutzer integriert

Zusätzliche Hardware für Nutzung von Mesh erforderlich

Microsoft Mesh sieht noch aus wie ein Zukunft-Projekt, wird so aber bereits in zahlreichen Unternehmen eingesetzt, um Online-Meetings persönlicher und auch effizienter zu machen. Mit Mesh lässt sich ein persönlicher Avatar erstellen, den man dann in ein Teams-Meeting schickt."Genießen Sie ab heute die Vorteile einer tieferen Verbindung direkt in Microsoft Teams , dem intelligenten Arbeitsplatz für Hunderte Millionen von Menschen", kündigt der Konzern an . Mesh in Teams steigert laut Microsoft das Engagement in Teams-Meetings mit vorgefertigten, immersiven 3D-Räumen, die genau auf Nutzer-Bedürfnisse zugeschnitten sind, egal ob es sich um ein geselliges Beisammensein im Team, eine Brainstorming-Sitzung oder eine Diskussion am runden Tisch handelt.Eine Besonderheit dieser Art von Treffen ist, dass man ohne Probleme mehrere gleichzeitige Kleingruppendiskussionen in einem Meeting ansetzten kann.Durch die Unterstützung von mit räum­lichem Audio, das produktive Neben­ge­spräche während des Brain­stormings zulässt, hat man im Grunde den Effekt wie in der realen Welt. Dies verringert die kognitive Belastung und steigert die Effekt­ivität von Diskussionen. Durch die Einbindung in Microsoft Teams ist Microsoft Mesh für die mehr als 320 Millionen monatlich aktiven Nutzer direkt verfügbar und holt die Mitarbeiter dort ab, wo sie arbeiten.Voraussetzung ist aber eine entsprechende Hardware.Durch Virtual Reality können Unternehmen die Zusammenarbeit auch über große Entfernungen hinweg lebendig gestalten. So unterstützt Microsoft Mesh Führungskräfte dabei, ihre Mitarbeiter durch neue Technologien besser über verschiedene Standorte hinweg zu vernetzen.