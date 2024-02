Microsoft Teams erhält verbesserte Moderatoren-Funktionen und mehr

Es gibt wieder einige Neuerungen, die für Microsoft 365 geplant sind. Laut der Roadmap des Unternehmens starten dabei im Kürze neue und verbesserte Funktionen für Teams, vor allem für Moderatoren und Präsentationen, sowie allgemeine Verbesserungen.

Roadmap mit Teams-Neuerungen

Da heißt es:

Bei der Freigabe des Bildschirms oder von Inhalten kann der Präsentator nun die Aktivitäten der Teilnehmer während eines Meetings besser verfolgen.

Das verbesserte Präsentationsfenster zeigt bis zu vier Meeting-Teilnehmer (sowohl Video als auch Audio), die aktiven Sprecher und die erhobenen Hände sowie eine Vorschau des geteilten Inhalts an.

Meeting-Benachrichtigungen werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt, damit sie besser sichtbar sind.

Moderatoren erhalten so einen besseren Überblick darüber, was unter den Teilnehmern während einer Besprechung passiert.

Zusammenfassung Microsoft 365 plant Neuerungen für Teams und Sicherheit

Der Konzern hat dabei einige neue Funktionen in die Microsoft 365 Roadmap eingetragen - wobei sich die Frequenz der neuen Funktion derzeit wieder stark verlangsamt und es nicht mehr breit gestreute Updates gibt.Interessant sind allerdings nun die Neuerungen, die sich für den Meeting- und Kollaborationsdienst Microsoft Teams abzeichnen. So starten schon im April einige Verbesserungen für Moderatoren in Teams. Die Ankündigung gilt für die PC- und Mac-Versionen gleichermaßen.Eine weitere neue Funktion von Teams, die im April für die PC-, Mac- und Mobilversionen eingeführt werden soll, bietet den Nutzern eine zusätzliche Videofunktion. Dabei lassen sich dann zusätzlich zum Chat auch Teams-Videoclips im Kanal verwenden. Für Nutzer der iOS- und Android-Versionen von Teams gibt es noch ab März eine Verbesserung.Das Anmelden zu einem Meeting soll schneller funktionieren. Nutzer können die Eingabe des vollständigen Nutzerprinzipalnamens (UPN) überspringen und sich auf freigegebenen und verwalteten Geräten schneller anmelden, indem sie App-Konfigurationsrichtlinien verwenden, um den Domänennamen automatisch auszufüllen.