Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Februar 2024

Mit beinahe 60 neuen Filmen und Serien ist das Programm von Amazon Prime Video im Februar gut gefüllt. Mit dabei: Mr. & Mrs. Smith, Teddy Teclebrhan, Beasts Like Us, The Office und Blockbuster wie Interstellar. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Comedy, Horror und Neuinterpretationen

Amazon Prime Video: Neue Serien im Februar

The Handmaid's Tale - Staffeln 1-4 ab 1. Februar

Mr. & Mrs. Smith - Staffel 1 ab 2. Februar

Wolf Like Me - Staffel 2 ab 9. Februar

Dr. House - Staffeln 1-6 ab 9. Februar

The Silent Service - Staffel 1 ab 9. Februar

Beasts Like Us - Staffel 1 ab 14. Februar

Das Büro (The Office) - Staffeln 1-9 ab 16. Februar

Die Teddy Teclebrhan Show - Staffel 1 ab 20. Februar

Soltos em Floripa - Staffel 4 ab 23. Februar

The Second Best Hospital in The Galaxy - Staffel 1 ab 23. Februar

Shameless - Staffeln 1-11 ab 25. Februar

Die rote Königin - Staffel 1 ab 29. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme im Februar

Die glorreichen Sieben ab 1. Februar

Mile 22 ab 1. Februar

Everything, Everything ab 1. Februar

Natürlich Blond ab 1. Februar

Natürlich Blond 2 ab 1. Februar

The Spectacular Now ab 1. Februar

Eat Wheaties! ab 3. Februar

Ex Machina ab 4. Februar

Es gilt das gesprochene Wort ab 4. Februar

High Heat ab 5. Februar

Justice League ab 5. Februar

Old Henry ab 6. Februar

The Witch: Subversion ab 7. Februar

The Witch: Part 2 - The Other One ab 7. Februar

Die Känguru-Chroniken ab 8. Februar

The Underdoggs ab 9. Februar

Der Killer ab 8. Februar

Upgraded ab 9. Februar

Godzilla: King of the Monsters ab 9. Februar

The Cellar ab 10. Februar

Lamb ab 11. Februar

Colossal ab 11. Februar

Der weiße Hai ab 12. Februar

Veronica Mars ab 12. Februar

Pensati Sexy ab 12. Februar

Five Blind Dates ab 13. Februar

King Kong ab 13. Februar

Kong: Skull Island ab 13. Februar

Das Letzte Tabu ab 15. Februar

This Is Me ... Now ab 16. Februar

Neneh Superstar ab 16. Februar

Interstellar ab 19. Februar

E.T. - Der Außerirdische ab 19. Februar

The Twin ab 20. Februar

Men - Men Was Dich Sucht, Wird Dich Finden ab 20. Februar

Meet Joe Black ab 22. Februar

Jenny Slate: Seasoned Professional ab 23. Februar

Split ab 24. Februar

Meet Cute ab 25. Februar

Immenhof - Das große Versprechen ab 27. Februar

Last Looks ab 27. Februar

Control ab 28. Februar

The Nun ab 28. Februar

Blinded by the Light ab 28. Februar

Für Amazon Deutschland steht im kommenden Monat Tedros "Teddy" Teclebrhan an erster Stelle, der mit einer sechsteiligen Comedy-Personality-Show an die Erfolge von LOL anknüpfen soll. Ebenso muss sich die österreichische Serie Beasts Like Us, eine Mischung aus Horror und Comedy auf Prime Video beweisen. Deutlich mehr internationale Aufmerksamkeit erzeugt hingegen die Neu­in­ter­pre­ta­tion von Mr. & Mrs. Smith in Serie mit Donald Glover und Francesca Sloane.Weiterhin starten die Animationsserie The Second Best Hospital in The Galaxy, unter anderem produziert von Maya Rudolph und Natasha Lyonne, sowie Die Rote Königin als neue Original-Serien auf Prime Video. Punkten kann der Online-Händler im Februar aber vor allem mit zeitexklusiven Lizenztiteln. Mit dabei sind The Handmaid's Tale, Dr. House, The Office und Shameless.Ähnlich sieht es im Film-Bereich aus, in dem man sich an bewährten Blockbustern bedient. Prime-Kunden können dabei unter anderem Ex Machina, Die glorreichen Sieben, Justice League, Godzilla, Veronica Mars, King Kong, Interstellar und E.T. streamen. Über das Inklusiv-Streaming hinaus stehen im Februar Aquaman: Lost Kingdom und SAW X zum Kaufen und Leihen bereit.Auf Prime Video wird das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag übertragen, angefangen am 13. Februar mit RB Leipzig gegen Real Madrid, gefolgt vom Spiel PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund am 20. Februar. Die Übertragungen starten jeweils ab 20 Uhr, Anpfiff ist 21 Uhr.