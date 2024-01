Disney+: Überblick der neuen Filme und Serien im Januar 2024

Bei Disney+ sind im Januar 25 neue Filme und Serien zu sehen. Mit dabei: Marvel's Echo, The Creator, The Artful Dodger und Cristóbal Balenciaga. Zudem gibt der Streaming-Dienst einen Ausblick auf das Jahr 2024. Hier findet ihr alle Neustarts im Überblick.

Viel Action, Sci-Fi und Dokumentationen

Disney+: Neue Filme und Serien im Januar 2024

2023 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony ab 2. Januar

FX's Class of ‘09 - Staffel 1 ab 3. Januar

Ishura - Staffel 1 ab 3. Januar

Betrug: Der perfekte Ehemann - Staffel 1 ab 3. Januar

Camp Kikiwaka - Staffel 6 ab 3. Januar

Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen - Staffel 7 ab 3. Januar

Marvel Studios Echo - Staffel 1 ab 10. Januar

Demons and Saviors: Der Fall Christina Boyer - Staffel 1 ab 10. Januar

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 22 ab 10. Januar

Schmugglern auf der Spur - Staffel 4 ab 10. Januar

Bluey - Neue Folgen der 3. Staffel ab 12. Januar

The Creator ab 17. Januar

The Artful Dodger - Staffel 1 ab 17. Januar

Der Juwelendieb ab 17. Januar

A Shop for Killers - Staffel 1 ab 17. Januar

Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir - Neue Folgen der 5. Staffel ab 17. Januar

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 3 ab 17. Januar

Horrortrips - Wenn Reisen zum Albtraum werden - Staffel 12 ab 17. Januar

Cristóbal Balenciaga - Staffel 1 ab 19. Januar

Das echte große Krabbeln ab 24. Januar

Big City Greens - Neue Folgen der 3. Staffel ab 24. Januar

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen - Staffel 3 ab 24. Januar

Choir - Staffel 1 ab 31. Januar

Life in Pieces - Staffel 1-4 ab 31. Januar

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller - Staffel 3 ab 31. Januar

Aus dem Januar-Programm rückt der Micky-Maus-Konzern fünf Highlights in den Mittelpunkt. Darunter Marvel Studios "Echo", dem Spin-Off zur Serie Hawkeye (2021). Untypisch für Marvel-Serien werden am 10. Januar alle fünf Folgen der ersten Staffel veröffentlicht. Zum Cast gehören unter anderem Alaqua Cox (Echo), Charlie Cox (Daredevil) und Vincent D'Onofrio (Kingpin).Ab dem 17. Januar kann auf Disney+ außerdem der Sci-Fi-Actionthriller The Creator gestreamt werden, der parallel zur neuen Original-Serie The Artful Dodger mit Thomas Brodie-Sangster (bekannt aus Maze Runner und Game of Thrones) veröffentlicht wird. Weiterhin stehen das Biografie-Drama Cristóbal Balenciaga und die National-Geographic-Doku Das echte große Krabbeln auf dem Programm.Für das neue Jahr kündigt Disney+ unter anderem neue Folgen von FX's "Welcome to Wrexham" (Staffel 3) und "Spidey und seine Super-Freunde" an. Außerdem sieht man Marvel's X-Men '97, Agatha: Darkhold, Star Wars: The Acolyte und Skeleton Crew. Abschließend soll auch FX's The Bear: King of the Kitchen in diesem Jahr mit einer dritten Staffel glänzen.