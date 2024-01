Mr. & Mrs. Smith: Neuer Trailer zur Serienadaption des Kultfilms

Mr. & Mrs. Smith Staffel 1 ab dem 2. Februar

Anfang Februar startet bei Prime Video die Serie Mr. & Mrs. Smith, eine Neuinterpretation des gleichnamigen Kinofilms aus dem Jahr 2005. Dieses Mal schlüpfen allerdings nicht Brad Pitt und Angelina Jolie in die Rolle des Pärchens mit außergewöhnlichem Doppelleben, sondern das Schauspieler-Duo Donald Glover und Maya Erskine. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.Zwar greift die Amazon-Serie die Grundidee des Kultfilms auf, wandelt dieses aber an einigen entscheidenden Punkten ab. Wie das nun veröffentlichte Video noch einmal zeigt, sind es dieses Mal zwei Fremde, die ein vielversprechendes Jobangebot bei einer Spionage-Agentur annehmen. Diese verspricht ihnen zwar ein Leben voller Reisen und Reichtum, allerdings hat die Sache einen (nicht unerheblichen) Haken: Die beiden müssen nämlich eine neue Identität als Ehepaar annehmen, was sie aber vor mindestens genauso große Herausforderungen wie ihre Spionagemissionen stellt.Ob Mr. & Mrs. Smith bei Amazon ähnlich erfolgreich wie einst im Kino werden kann, zeigt sich ab dem 2. Februar 2024. Ab diesem Datum stehen dann auch gleich alle acht Folgen zum Abruf bereit, sodass Zuschauer die erste Staffel am Stück anschauen können.