Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im März 2024

Für März kündigt Netflix mehr als 70 Filme und Serien an, die ihren Weg in das Programm des Streaming-Dienstes finden. Darunter Streifen wie Spaceman, Damsel, Das Signal, The Gentlemen und Monk. Unser Über­blick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Viele neue Sci-Fi-Streifen und Comebacks

Netflix: Neue Serien im März 2024

Aníkúlápó: Rise of the Spectre ab 1. März

Blood & Water: Staffel 4 ab 1. März

Furies ab 1. März

Maamla Legal Hai ab 1. März

Somebody Feed Phil: Staffel 7 ab 1. März

Supersex ab 6. März

The Gentlemen ab 7. März

Das Signal ab 7. März

Blown Away: Staffel 4 ab 8. März

Queen of Tears ab 9. März

Young Royals: Staffel 3 ab 11. März

Bandidos ab 13. März

Girls5eva: Staffel 3 ab 14. März

Chicken Nugget ab 15. März

Mit eiserner Hand ab 15. März

Siempre reinas: Staffel 2 ab 19. März

Physical: 100: Staffel 2 ab 19. März

3 Body Problem ab 21. März

Buying Beverly Hills: Staffel 2 ab 22. März

The Believers ab 27. März

Ist das Kuchen?: Staffel 3 ab 29. März

Netflix: Neue Filme im März 2024

Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt ab 1. März

My Name Is Loh Kiwan ab 1. März

Damsel ab 8. März

24 Stunden mit Gaspar ab 14. März

Die Kunst, ein Herz zu stehlen ab 14. März

Irish Wish ab 15. März

Murder Mubarak ab 15. März

Shirley ab 22. März

Ruhe in Frieden ab 27. März

Kein Druck ab 27. März

The Beautiful Game ab 29. März

Das Herz des Jägers ab 29. März

Lohn der Angst ab 29. März

Netflix: Neue Comedy Specials im März 2024

Hannah Gadsby's Gender Agenda ab 5. März

Red Ollero: Mabuhay ist eine Lüge ab 13. März

Brian Simpson: Live from the Mothership ab 19. März

Dave Attell: Hot Cross Buns ab 26. März

Netflix: Neue Dokumentationen im März 2024

Du bist nicht allein: Kampf gegen das Wolfsrudel ab 1. März

Full Swing: Staffel 2 ab 6. März

Das Programm: Hinter den Kulissen der Disziplinierungsindustrie ab 6. März

Wendepunkt: Die Bombe und der Kalte Krieg ab 12. März

Der Fall Outreau: Ein französischer Albtraum ab 15. März

Young Royals Forever ab 18. März

Testament: Die Geschichte von Moses ab 27. März

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im März 2024

Hot Wheels Let's Race ab 4. März

Die Casagrandes - Der Film ab 22. März

Gabby's Dollhouse: Staffel 9 ab 25. März

Miese Dinos - Bald verfügbar

Netflix: Neue Lizenztitel im März 2024

Gesetz der Rache ab 1. März

Vergiftete Wahrheit ab 1. März

The Lesson ab 1. März

Angel Has Fallen ab 1. März

Monster Trucks ab 1. März

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc ab 1. März

Resident Alien: Staffel 1 ab 1. März

Greenland ab 1. März

Im Netz der Versuchung ab 1. März

American Underdog ab 1. März

Masterminds ab 2. März

Bullet Train ab 3. März

Bad Country ab 4. März

Hai-Alarm am Müggelsee ab 6. März

Das Pubertier - Der Film ab 7. März

Shot Caller ab 7. März

Papillon ab 7. März

Monk: Staffeln 1-8 ab 15. März

Le Mans 66 - Gegen jede Chance ab 15. März

Red Eye ab 22. März

The Equalizer 3 - The Final Chapter ab 26. März

Am 1. März startet Netflix die Ausstrahlung von Spacemen, dem neuen Science-Fiction-Drama mit Adam Sandler, Carey Mulligan und Kunal Nayyar. Weltraum-Fans können sich zudem auf die deutsche Mystery-Miniserie Das Signal mit Peri Baumeister und Florian David Fitz sowie 3 Body Problem freuen. Letztere wurde von den Game of Thrones-Produzenten David Benioff und D. B. Weiss basierend auf der Trisolaris-Trilogie entwickelt.Außerdem kehrt Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown im Fantasy-Abenteuer Damsel zurück und das Action-Drama The Gentlemen feiert am 7. März seine Premiere. Alle acht Episoden der Serienadaption von Guys Ritchies gleichnamigen Film kommen auf einen Schlag zu Netflix. In den Hauptrollen sind unter anderem Theo James und Kaya Scodelario zu sehen.Zu guter Letzt hat Netflix im März 2024 neben einer Handvoll Comedy-Specials, Dokumentationen und Kinderstreifen eine vergleichsweise große Auswahl an zeitexklusiven Lizenztiteln im Gepäck. Dazu zählen etwa acht Staffeln von Monk, Gesetz der Rache, Le Mans 66, The Equalizer 3 und Red Eye.