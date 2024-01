Viele gute Anbieter: Stiftung Warentest prüft Homepage-Baukästen

Für das schnelle Aufsetzen einer eigenen Webseite bietet eine Vielzahl von Hostern simple Homepage-Baukästen an. Die Stiftung Warentest hat jetzt 16 Anbieter verglichen und auf Laientauglichkeit geprüft. Viele können im Test überzeugen, doch die Preisunterschiede sind groß.

Der Grundstein ist schnell gelegt

Kaum Stolpersteine bei der Homepage-Erstellung

Es gibt durchaus viele Gründe eine eigene Web-Präsenz im Netz zu eröffnen - vom privaten Blog über den digitalen Lebenslauf bis hin zum Online-Shop. Bei der Suche nach einem passenden Hoster und einem Domainnamen trifft man oft auf simpel und bequem wirkende Homepage-Baukästen. Anbieter wie Jimdo, Wix, Strato, Ionos und Squarespace gehören zu den bekanntesten Vertretern.In seiner neuesten Ausgabe hat sich die Stiftung Warentest dem Thema angenommen und insgesamt 16 Anbieter von Homepage-Baukästen auf Funktionsvielfalt, Kundenorientierung, Benutzerfreundlichkeit und den Schutz persönlicher Daten geprüft. Schnell und einfach scheinen dabei alle Baukästen zu sein. Bei guter inhaltlicher Vorbereitung waren alle Tester in der Lage eine erste Version ihrer Homepage in weniger als einer Stunde zu erstellen.Üblicherweise arbeiten alle Homepage-Baukästen mit vorgefertigten und personalisierbaren Templates, sodass man sich seine Webseite im Drag-and-drop-Verfahren zusammenstellen kann. Laut Stiftung Warentest gelingt das bei Wix am leichtesten. Hier und auch bei Ionos, Jimdo, Site123 und Webnode hilft auch eine künstliche Intelligenz (KI), etwa mit Beispieltexten.Für Laien sei lediglich die Integration von Bildern und Videos schwierig, da die in den Templates verwendeten Formate nicht immer zum vorbereiteten Material passen. Hier braucht es etwas länger, um Anpassungen vorzunehmen.Wer über die meist 30-tägige Testphase hinaus möchte, sollte die Gebühren der Homepage-Baukästen im Blick behalten. Mit wenigen Ausreißern müssen jährlich zwischen 100 und 200 Euro für die Webseite eingeplant werden. Als Preistipp der Stiftung Warentest gilt Strato. Im ersten Jahr werden bei diesem Baukasten nur 43 Euro fällig, für die Folgejahre jedoch 360 Euro. Auf lange Sicht empfehlen die Tester die Core-Version von Wix für 143 Euro pro Jahr inklusive Domain."Die beiden Testsieger, Jimdo und Wix, zeichnen sich durch ihre Funktionsvielfalt und Benutzerfreundlichkeit aus. Besonders Wix überzeugt in diesen Kategorien, verpasst aber wegen Mängeln in der Datenschutzerklärung und den AGB eine bessere Note. Insgesamt bewerten die Tester und Testerinnen den Basisschutz persönlicher Daten bei 10 Anbietern nur als befriedigend oder ausreichend."