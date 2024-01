Wine 9.0: Windows-Umgebung für Unix & Co. wird erheblich besser

Für Nutzer von Unix-artigen Betriebssystemen, die auch Zugang zu Windows-Anwendungen benötigen, dürfte jetzt vieles besser werden: Die Laufzeitumgebung Wine ist in der Version 9.0 erschienen und bringt lange erwartete, große Verbesserungen mit sich.

WoW64 öffnet viele neue Wege

Tausende Neuerungen

Zusammenfassung Wine 9.0 bringt WoW64-Architektur für 64-Bit-Unix-Systeme

Experimenteller Wayland-Treiber für bessere Grafikunterstützung

Direkte Input-Action-Maps verbessern Linux-Spielerlebnis

Erweiterte ARM64-Unterstützung ermöglicht Ausführung von Windows-Binärdateien

Neue Gebietsschemata und ASLR-Unterstützung in Kernel-Updates

7.000 Änderungen erweitern Nutzungsspektrum von Wine

Quellcode und Binaries auf Projektseite verfügbar, GUI-Tools folgen

Die wichtigste Neuerung in Wine 9.0 ist fraglos die Einführung der neuen WoW64-Architektur und des experimentellen Wayland-Treibers. Im Gegensatz zur älteren Version ermöglicht der neue WoW64-Modus die Ausführung von 32-Bit-Windows-Anwendungen auf reinen 64-Bit-Unix-Installationen. Dies ist vor allem für MacOS-Nutzer von Vorteil, da die letzten Versionen die Unterstützung für 32-Bit-Prozesse eingestellt haben.Eine weitere wichtige Entwicklung ist der experimentelle Wayland-Grafiktreiber. Dieser Zusatz ist zwar noch in Arbeit und kann entsprechend noch Bugs mitbringen, enthält aber bereits Funktionen wie eine grundlegende Fensterverwaltung, Unterstützung für mehrere Monitore, Skalierung mit hohem DPI-Wert, relative Bewegungsereignisse und Vulkan-Unterstützung. Die Kompatibilität mit Eingabegeräten wurde durch die Implementierung von DirectInput-Action-Maps erheblich verbessert, was unter anderem das Spielerlebnis unter Linux verbessert.Wine 9.0 hilft auch weiter, wenn Nutzer sich inzwischen für neue Hardware mit ARM-basierten Prozessoren entschieden haben. Die neue Version bietet eine verbesserte Unterstützung für ARM64, sodass bestehende Windows-Binärdateien auf ARM64-Systemen ausgeführt werden können. Dazu gehört auch die Unterstützung von ARM64X- und ARM64EC-Modulen, was den Umfang der Hardwarekompatibilität erweitert.Zusätzlich zu diesen wichtigen Funktionen bietet Wine 9.0 eine Reihe von weiteren Neuerungen. Dazu gehören Verbesserungen der Desktop-Integration, In­ter­na­ti­o­na­li­sie­rungs-Un­ter­stüt­zung mit neuen Gebietsschemata, Kernel-Updates wie ASLR-Unterstützung, Internet- und Netzwerk­verbesserungen, Krypto­grafie- und Sicherheits­updates sowie Upgrades für Entwicklungs­werkzeuge.Insgesamt haben die Entwickler rund 7.000 Änderungen in das große Update hineingepackt, was das Nutzungsspektrum deutlich erweitern sollte. Auf der Projektseite stehen sowohl der Quellcode als auch die Binaries für eine Reihe von Betriebssystemen zur Verfügung. In Kürze sollten auch die entsprechend angepassten Drittanbieter-Tools erscheinen, die Wine in eine leichter nutzbare GUI-Umgebung verpacken.