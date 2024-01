Formel-E-Team startet "KI-Influencerin" und erntet jede Menge Kritik

Frauen und Motorsport sind keine Wörter, die man oft in einem Satz zu hören bekommt. Ob hinter dem Lenkrad oder in der Boxengasse, Frauen haben es in dieser Welt mehr als nur schwer. Da ist es nur verständlich, dass es bei einer KI-generierten "Reporterin" viel Kritik gab.

Mahindra Racing

Warum KI-Influencerin statt echter Frau?

Zusammenfassung Frauen im Motorsport unterrepräsentiert

KI-Reporterin "Ava" von Mahindra Racing vorgestellt

Kritik an KI statt echter Frau im Motorsport

"Ava Beyond Reality" nach Fan-Protesten zurückgezogen

KI-Influencerin bot wenig hochwertigen Content

Kritik von Motorsport-Korrespondentin Southwell

Mahindra Racing gab nichtssagende Entschuldigung ab

Das Formel-1-Team Mahindra Racing dachte sich wohl, dass man mit der Zeit gehen und eine KI-Persönlichkeit erschaffen sollte. Man präsentierte "Ava Beyond Reality" oder auch "Ava Rose" und bezeichnete diese weibliche KI-Kunstfigur als "KI-Botschafterin". Wie die Motorsportseite Car and Driver berichtet, wurde diese künstliche Influencerin von der Fangemeinde des Teams so negativ aufgenommen, dass die ganze Idee in weniger als 48 Stunden wieder rückgängig gemacht wurde.Dabei kann man die Empörung mehr als nur nachvollziehen, denn die Kritiker meinten, dass es ein fatales Signal an Frauen sei, dass man für diese Zwecke eine künstliche Persönlichkeit erschaffen muss. Sie fragten sich, ob der Rennsport tatsächlich so uninteressant für Frauen sei, dass man eine am Computer programmieren muss - statt schlichtweg eine Frau aus Fleisch und Blut dafür anzuheuern.Allzu hochwertig war das Bildmaterial der KI-Influencerin ohnehin nicht: So gab es auf ihrer Instagram-Seite vor allem Lifestyle-Aufnahmen zu sehen, die Dame war auch ein einziger Beauty-Filter und deshalb auch nicht besonders gut gemacht. Auch die Bildbeschreibung bzw. Social-Media-Texte waren auch eher verzichtbar und hatten teilweise auch nichts mit dem Thema Motorsport zu tun. So meinte die KI-Dame, wie wichtig es sei, genug Schlaf zu bekommen, um "Geist, Körper und Seele" wieder aufzuladen.Entsprechend viel Kritik prasselte auf Mahindra Racing ein, die langjährige Motorsport-Korrespondentin Hazel Southwell sagte etwa, dass sich die Sache anfühlt, "als wäre ein Deal mit einer externen Marketingagentur furchtbar schiefgelaufen."Das Rennteam beendete den Spuk immerhin schnell, veröffentlichte aber auf Instagram eine typische Nonpology - also eine Nicht-Entschuldigung. Denn man berief sich darauf, dass das "KI-Influencer-Programm" den Wunsch nach Innovation im Sinn hatte, man aber auf die Rückmeldungen gehört habe.