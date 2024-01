Astronomen entdecken Lavaplaneten mit gewaltigem Magma-Ozean

Es ist nicht lange her, da waren Exoplaneten eine allenfalls theore­tische Sache. In den letzten Jahren sind aber zahlreiche derartige Him­mels­körper bestätigt worden, mittlerweile sind tausende Exo­planeten bekannt. Aktuell sorgt ein ganz Besonderer für einiges Aufsehen.

NASA

Lavaplanet HD 63433 d

Zusammenfassung Exoplaneten waren einst nur Theorie, heute tausende bekannt

Besonderes Interesse an erdähnlichen Exoplaneten

HD 63433 d ist ein Exoplanet mit Lava-Oberfläche

Planet ist gezeitenverriegelt und sehr jung

Entdeckung durch TESS und Analyse von Transitdaten

Lavaplanet umkreist Stern in nur 4,2 Tagen

Oberflächentemperatur beträgt 1257 Grad Celsius

Junge Planeten geben Einblicke in planetare Entstehung

Erdähnliche Exoplaneten sind für die Astronomen besonders interessant, denn natürlich wollen die Wissenschaftler bzw. die ganze Menschheit vor allem wissen, ob wir alleine im Universum sind. Doch aktuell zieht ein Exoplanet die Aufmerksamkeit auf sich, auf dem garantiert kein Leben möglich ist - denn die Oberfläche des erdgroßen Planeten besteht aus geschmolzener Lava.Wie die NASA schreibt, wird der Planet als HD 63433 d bezeichnet und ist "gezeitenverriegelt". Das bedeutet, dass er eine Tagseite hat, die immer seinem Stern zugewandt ist, und eine Seite, die ständig im Dunkeln liegt. Diese glühende Welt ist der kleinste bestätigte Exoplanet, der jünger als 500 Millionen Jahre ist. Er ist mit einem Alter von etwa 400 Millionen Jahren auch der nächstgelegene erdgroße Planet, der so jung ist.Entdeckt wurde das System von einem Astronomen-Team, das TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) eingesetzt hat. Hier werden im Wesentlichen Planeten analysiert, wenn sie ihre jeweiligen Sterne passieren. HD 63433 d (den wir der Einfachheit halber fortan Lavaplanet nennen werden) ist etwa 1,1-mal so groß wie die Erde und liegt in der Umlaufbahn eines Sternes der Klasse G (also "Gelber Zwerg), ist also mit unserer Sonne vergleichbar.Der Unterschied zu Erde und Sonne ist aber, dass der Lavaplanet wesentlich näher an seinem Stern liegt, er braucht für eine Umrundung (also ein "Jahr") gerade einmal 4,2 Tage. Das erklärt auch die vollständig geschmolzene Oberfläche, die auch als Magma-Ozean bezeichnet wird. Die Temperatur auf der Oberfläche beträgt übrigens "kuschelige" 1257 Grad Celsius.Die Entdecker schreiben in ihrer Studie, dass die geringe Größe des Planeten, sein junges Alter und die Nähe zu seinem Stern ihn zu einem interessanten Kandidaten für die weitere Erforschung mache. Besonders interessant ist, was sich auf der "dunklen Seite" des Planeten befindet. Solche jungen Planeten sind auch deshalb spannend, weil sie teilweise einen Blick in unsere eigene Vergangenheit erlauben: "Junge terrestrische Welten sind wichtige Testfelder, um die vorherrschenden Theorien über die Entstehung und Entwicklung von Planeten zu überprüfen."