Zum Bestpreis: AVM FritzBox 5590 Fiber bei Saturn stark reduziert

Der Black-Friday-Preis für die AVM FritzBox 5590 Fiber ist zurück. Saturn verkauft die Modem-Router-Kombi jetzt erneut für 222 Euro. Das Modell gehört zu den beliebtesten Geräten für Glasfaseranschlüsse und bietet Wi-Fi 6, 2.5-GBit-LAN, Telefonanlage, Smart Home & Co.

Bestens aufgestellt am Glasfaseranschluss

AVM FritzBox 5590 Fiber Jetzt für 222 Euro bei Saturn

Saturn: Details zur AVM FRITZ!Box 5590 Fiber

Sowohl Netzbetreiber wie Vodafone und die Telekom als auch Hersteller von Netzwerkzubehör treiben aktuell den Glasfaserausbau in Deutschland voran. Von AVM erhaltet ihr unter anderem die passenden Router mit integriertem Modem in Form der FritzBox 5590 Fiber, die nun wieder zum Bestpreis von nur 222 Euro bei Saturn zu haben ist. Alternativ ist das Angebot auch bei Media Markt erhältlich.AVM gibt für die FritzBox 5590 Fiber eine Kompatibilität für alle Glas­fa­ser­an­schlüs­se an. Dabei kommt der Router als "Rundum sorglos"-Paket, sodass keine zusätzliche Hardware - etwa Medienkonverter oder Provider-Modems - benötigt werden. Ausschlaggebend dafür sind die sogenannten FRITZ!SFP-Module, die für die verbreiteten Glasfaser-Technologien AON und GPON bereitstehen. Die Erkennung der jeweiligen Technik erfolgt dabei ganz automatisch.Weiterhin teilt sich die AVM FritzBox 5590 Fiber viele Vorteile mit ihren Router-Geschwistern für Kabel-Internet- und DSL-Anschlüsse. So kommen vier Gigabit-LAN-Ports und eine 2,5-Gigabit-LAN-Schnittstelle nebst Wi-Fi 6 (4 x 4 WLAN AX) mit bis zu 2400 MBit/s und USB 3.0 zum Einsatz. Außerdem kann AVMs Glasfaser-Router als Telefonanlage für DECT-Telefone und als Smart-Home-Hub für DECT-ULE/HAN-FUN-Geräte eingesetzt werden.Abschließend dürften die Funktionen des Fritz!OS ausschlaggebend für die An­schaf­fung sein. AVM bietet mit seiner Soft­ware unter anderem einen Media­ser­ver und NAS-Speicher, Fern­zu­griff auf den Router, passende Apps für Telefonie, Smart Home und Co., Telefonbücher und Anrufbeantworter sowie die Möglichkeit der Integration zeitgemäßer VPN-Protokolle, wie zum Beispiel WireGuard.