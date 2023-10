Fast zeitgleich mit der Ankündigung des Google Pixel 8 (Pro) hat Samsung in einer Pressemitteilung das Galaxy SmartTag 2 vorgestellt. Der Bluetooth-Tracker hat ein neues Design und eine deutlich bessere Laufzeit als der Galaxy SmartTag der ersten Generation.

Nachdem bereits Bilder des Galaxy SmartTag 2 durchgesickert waren, ist nun bestätigt, dass SmartTag2 eine völlig neue elliptische Form erhalten hat. Außerdem erkennt man eine größere und auffällige Ringschlaufe, mit der er leichter als Accessoires an Schlüsselbund und Taschen gehängt werden kann. Er ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und nach wie vor gegen das Eindringen von Staub und Wasser nach IP67 zertifiziert.Abgesehen vom Aussehen ist das größte Upgrade des Galaxy SmartTag 2 die Akkulaufzeit. Laut Samsung hält der nicht Akku des Galaxy SmartTag der 2. Generation schätzungsweise 700 Tage oder zwei Jahre. Das wäre dann doppelt so lange wie der Samsung Tag der ersten Generation. Wenn die Batterie einmal leer sein sollte, kann sie durch eine CR2032-Lithiumzelle ersetzt werden.Der Galaxy SmartTag 2 ist jetzt mit Ultrabreitband-Funk (UWB) ausgestattet, der bisher nur in dem SmartTag+ verfügbar war. Dies ermöglicht eine präzise Standortbestimmung, ähnlich wie beim Apple AirTag. Die energiesparende Bluetooth-5.3-Konnektivität hat nach wie vor die Reichweite von rund 120 Metern. Samsung hat jedoch nicht erwähnt, ob es Verbesserungen am Lautsprecher des Tags gibt.Im Gegensatz zu den meisten Bluetooth-Trackern von Drittanbietern kann der Samsung Galaxy SmartTag 2 nur mit Galaxy-Smartphones und -Tablets über die SmartThings-App verbunden werden. Er kann auch mit Galaxy-Geräten ohne UWB gekoppelt werden, wobei Samsung selbst aussagt, dass erst mit Modellen mit UWB-Chip, wie dem Samsung Galaxy S23 oder dem Galaxy Z Flip 5, alle Funktionen nutzbar sind.Leider ist noch unklar, ob der Galaxy SmartTag 2 von den kommenden plattformübergreifenden Alarmen zur Verfolgung unerwünschter Personen unterstützt wird, die von Google und Apple entwickelt wurden.Samsung fügte hinzu, dass der Galaxy SmartTag 2 ab dem 10. Oktober 2023 zu einem Preis von 29,99 US-Dollar erhältlich sein wird. Zu einem Preis oder der Verfügbarkeit in Europa, und damit auch in Deutschland, hat das südkoreanische Unternehmen bislang keine Auskünfte erteilt.Werdet Ihr Euch - sofern er in Deutschland verfügbar ist - den neuen Galaxy SmartTag mit seiner 2-jährigen Akkulaufzeit kaufen? Wie würdet Ihr ihn einsetzen? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.