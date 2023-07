Fitbit: Neues Update macht Fitness-Tracker reihenweise unbrauchbar

Wer einen Fitbit Charge 5 sein Eigen nennt, könnte in diesen Tagen eine nicht so schöne Überraschung erleben. Nachdem Google kürzlich begonnen hatte, ein neues Update für den Fitness-Tracker zu verteilen, tauchen zahlreiche Meldungen über defekte Geräte auf.

Nutzer fühlen sich von mangelndem Support alleingelassen

Zusammenfassung Fitbit Charge 5-Besitzer erleben nach Update Defekte an ihrem Gerät.

Akku leert sich nach Update deutlich schneller, Gerät reagiert nicht.

Fitbit bietet 35% Rabatt auf neues Produkt, wenn noch Garantie besteht.

Keine Möglichkeit, Update auf Nutzerseite zu unterbinden.

Google/Fitbit könnten Verbreitung des Updates aussetzen.

Keine Lösung für Besitzer defekter Tracker.

Wie Android Authority berichtet, häufen sich in den Foren der Marke Fitbit seit einigen Tagen Beschwerden von Besitzern des Fitbit Charge 5 , deren Geräte nach der Installation des Firmware-Updates mit der Versionsnummer 194.61 den Geist aufgegeben haben. Aktuell soll es keine Möglichkeit geben, das Update wieder rückgängig zu machen.Fitbit hatte das Update auf Version 194.61 vor genau zwei Wochen angekündigt. Es bringt eine Vielzahl von Neuerungen mit sich, darunter neue Watchfaces, die Kombination aller Übungsmodi in der Exercise-App, neue Sprachunterstützung und eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die Fitbit nicht näher spezifiziert.Irgendwo in dem Update muss es aber einen schwerwiegenden Fehler geben, denn in den Foren melden diverse Nutzer des durchaus beliebten Fitness-Trackers, dass sich der Akku ihres Geräts nach dem Update deutlich schneller leert als zuvor. In der Folge reagieren die Tracker dann nicht mehr auf Versuche, angeschaltet zu werden, wodurch die Nutzer keine Möglichkeit haben, den Fitbit Charge 5 weiterzuverwenden.In den Foren bieten Mitarbeiter von Fitbit einige Ansätze, mit denen sich die lahmgelegten Fitness-Tracker angeblich zumindest zeitweise "wiederbeleben" lassen sollen. Aktuell gibt es aber anscheinend keine Möglichkeit, die automatisch erfolgende Aktualisierung der Tracker mit Version 194.61 auf Nutzerseite zu unterbinden. Allerdings könnten Google bzw. Fitbit die Verbreitung des Updates ihrerseits aussetzen, wobei noch unklar ist, ob dies bereits erfolgt ist.Unterdessen wird einigen Nutzern, deren Geräte von dem Bricking-Problem in Folge des fehlerhaften Updates betroffen sind, vom Fitbit-Support ein Rabatt von 35 Prozent auf den Kauf eines neuen Produkts angeboten. Allerdings gilt dieses Angebot nur, wenn der jeweilige Fitbit Charge 5 noch Garantie hat. In vielen Fällen ist dies aber nicht mehr so, womit die Besitzer derzeit nur einen defekten Tracker ihr Eigen nennen können, ohne von Google oder Fitbit eine für sie gangbare Lösung angeboten zu bekommen.