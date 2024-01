Deal-Highlight: Telekom Flatrate + PS5 Slim im attraktiven Bundle

25GB Allnet-Flat im Telekom-Netz und dazu eine PlayStation 5 Slim Disc Edition: Dank einer Aktion gibt es dieses attraktive Bundle aktuell zum günstigen Preis. Wer alle Boni nutzt, kommt über zwei Jahre Vertragslaufzeit auf günstige Gesamtkosten von knapp 585 Euro.

Telekom Allnet-Flat + PlayStation 5 Slim Aktionspreis bei Freenet sichern

29,99 Euro/Monat

19,99 Euro Anschlusspreis

25 Euro einmalig für das Gerät

-30 Euro Cashback

-150 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme

=584,75 Euro

Guter LTE-Tarif

Green LTE 25GB

25 GB Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s

Telekom-Netz

Flat Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Mega PS5 Bundle: So einfach kann man das Beschreiben, was der Mobilfunkdiscounter Freenet aktuell im Rahmen einer Aktion anbietet. Denn neben ordentlichen Tarifkonditionen bekommt man hier bei Vertragsabschluss eine PlayStation 5 in der Slim Disc Edition mit 1TB Speicher. Mobilfunk und Entertainment auf einen Schlag sozusagen.Bei solchen Angeboten natürlich wichtig: die Gesamtrechnung. Für die 25GB Allnet-Flat (25 GB) im Telekom-Netz fallen monatlich 29,99 Euro an, dazu kommt ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro. Für die PlayStation 5 wird von Freenet dann noch ein einmaliger Gerätepreis von 25 Euro berechnet.Das Angebot wird dann aber durch zwei Boni zum richtig guten Deal. Freenet gewährt nach Abschluss zunächst 30 Euro Cashback, eine Rufnummernmitnahme zu dem Anbieter wird aber noch deutlich mehr belohnt. Wer seine Nummer mitbringt, erhält einen Bonus von satten 150 Euro.Mit LTE-Anschluss an die Telekom ist man bei diesem Tarif in einem der besten deutschen Netze unterwegs. Durch eine moderate Maximalgeschwindigkeit von 25 Mbit/s kann der Tarifpreis niedrig gehalten werden, für die allermeisten Anwendungen wie YouTube, Spotify oder mobile Meetings reicht das aber völlig aus.Wie immer zu guter Letzt der Hinweis: Der Tarifpreis gilt für 24 Monate und wird danach teurer. Hier also die Laufzeit beachten und rechtzeitig kündigen. Der Bonus für die Rufnummernmitnahme wird nach 30 Tagen gewährt, wenn diese bei der Bestellung veranlasst wurde. Dafür sendet man eine SMS (einmalig 0,19 Euro) mit dem Text "Bonus" (ohne Sonderzeichen) an die 22234.