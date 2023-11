Zur Black Week gibt es auch bei den Mobilfunkdiscountern großes Sparpotenzial. Ob Telekom, Vodafone oder O2: Tarife in allen Preis- und Volumenklassen sind die kommenden Tage besonders günstig. Und dann gibt es auch noch beliebte Smartphones zum Deal-Preis.

Tarif Netz Geschwindigkeit Anschlusspreis Mtl. Preis green LTE 3GB Telekom 25 Mbit/s 0,00 € 9,99 € green LTE 10GB 25 Mbit/s 0,00 € 12,99 € green LTE 15GB 25 Mbit/s 0,00 € 14,99 € green LTE 25GB 25 Mbit/s 0,00 € 16,99 € green LTE 40GB 50 Mbit/s 0,00 € 18,99 € green LTE 60GB 50 Mbit/s 0,00 € 19,99 € green LTE 20GB Vodafone 50 Mbit/s 19,99 € 9,99 € green LTE 30GB 50 Mbit/s 19,99 € 12,99 € green LTE 40GB 50 Mbit/s 19,99 € 14,99 € green LTE 50GB 50 Mbit/s 19,99 € 17,99 € green LTE 60GB 100 Mbit/s 19,99 € 19,99 € green LTE 70GB 100 Mbit/s 19,99 € 22,99 € green 5G 80GB 150 Mbit/s 19,99 € 24,99 € green 5G 90GB 150 Mbit/s 19,99 € 27,99 € green LTE 140GB Telefónica 225 Mbit/s 19,99 € 19,99 € unlimited Smart 15 Mbit/s 19,99 € 29,99 €

Klarmobil legt auch auf

Tarif Netz Geschwindigkeit Anschlusspreis Mtl. Preis Allnet-Flat 30GB LTE Vodafone 50 Mbit/s 0,00 € 9,99 € Allnet-Flat 40GB LTE 50 Mbit/s 0,00 € 14,99 € Allnet-Flat 50GB LTE 50 Mbit/s 0,00 € 19,99 €

Rund um die Black Week gibt es mittlerweile eine wahre Flut an Angeboten. Geht es darum, einen guten Deal im Bereich der Mobilfunktarife zu finden, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die gut gefüllte Angebots-Seite von Freenet . Hier sind viele Tarife bei allen drei großen Anbietern, Telekom, Vodafone oder O2, zu deutlich niedrigeren Preisen geboten - allerdings nur bis zum Ende der Aktion am 28.11. um 09:59 Uhr-Für die Tarife im Netz von Vodafone und O2 gilt dabei ein Anschlusspreis von 19,99 Euro, bei der Telekom entfällt die Start-Gebühr aktuell für alle angebotenen Tarife. (Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat sowie EU-Roaming und sind außerdem VoLTE, WiFi-Call & eSIM fähig). Zu guter Letzt gilt für die meisten Black Week Sim-only-Tarife eine Laufzeit von 24 Monaten, abgesehen von den Tarifen im Netz von O2/Telefonica, die monatlich kündbar sind.Auch noch ein Handy gesucht? Die Black Week liefert auch hier echte Smartphone-Schnäppchen , wie das Samsung Galaxy A34 für 249 Euro oder das iPhone 15 für nur 849 Euro, die im Aktionszeitraum sogar ohne Versandkosten bestellt werden können.Der Anbieter Klarmobil packt in sein Black Week Portfolio drei LTE-Tarife im Vodafonenetz, die viel Volumen zum kleinen Preis bieten und aktuell ohne Anschlusspreis abgeschlossen werden können. Für 10 Euro gibt es 30 GB, 15 Euro 40 GB und für 20 Euro satte 50 GB. IN allen Tarifen ist man mit 50 Mbit/s unterwegs und kann eine Allnet-Flat sowie VoLTE, WiFi-Call & eSIM nutzen.Alle genannten Preise gelten bei Abschluss der Tarife mit 24 Monaten Laufzeit, wer es aber flexibel haben möchte, wird auch bedient. Gegen einen Aufpreis von 5 Euro im Monat können die Tarife mit monatlicher Kündbarkeit genutzt werden.