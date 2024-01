LG OLED-TVs 2024: Offizielle Infos zu neuen C4-, G4- & M4-Modellen

Im Vorfeld der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) spricht LG erstmals über sein 2024er OLED-TV-Lineup. Der Hersteller informiert dabei speziell über die neuen Modelle C4, G4 und M4. Die Fernseher sollen neue Größen, Chips, KI-Features und bis zu 144 Hz bieten.

Neuer Alpha-Chip, viele KI-Funktionen

Bis zu 144 Hz und LG OLED M4 in 65 Zoll

webOS 24, WOWCAST-Support und Update-Garantie

Nachdem sich der südkoreanische Hersteller bereits zu seinen neuen QNED-TVs mit Mini-LED-Technik geäußert hat, gewährt man nun einen Ausblick auf die LG OLED-TVs 2024 mit Evo-Panels. Aushängeschild ist dabei unter anderem der neue LG α11 AI-Prozessor, der die Bild- und Audioqualität der Premium-Fernseher LG OLED G4 und M4 (Signature) "effektiv verbessern" soll.Die Rede ist von einer um 70 Prozent gesteigerten Grafikleistung und einer um 30 Prozent schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Kleiner Wermutstropfen: Allem Anschein nach wird der neue Chip nicht im beliebten und erschwinglicheren LG OLED C4, sondern nur in den beiden Top-Modellen Platz finden.Allgemein sollen die neuen OLED-TVs über ein besseres AI-Upscaling verfügen, um Objektiv und Hintergründe mithilfe von künstlicher Intelligenz nach­zu­schär­fen. Auch an der Farbwiedergabe und dem Dynamic Tone Mapping Pro für Helligkeit, Kontrast und HDR-Optimierung soll sich die KI versuchen, wobei LG verspricht, die "von Filmemachern und Autoren beabsichtigte Stimmung und emotionale Elemente" im Sinn zu haben.Technisch werden die 2024er-OLED-Fernseher der Serien LG OLED M4, G4 und C4 mit Bildschirmen bis zu 83 Zoll das 4K-Format mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz unterstützen. Ebenso bleiben Gaming-relevante Funktionen wie Nvidia G-Sync und AMD FreeSync sowie der LG-eigene Game Optimizer erhalten. Vorrangig richten sich die Features somit an PC-Spieler, da etwa aktuelle Konsolen ( Xbox Series X und PS5 ) auf 120 Hz beschränkt sind.Gänzlich neu ins Sortiment kommt der LG OLED M4 in 65 Zoll, wie seine großen Brüder (bis zu 97 Zoll) mit der beinahe kabellosen Zero Connect Box. Ohne Details zu nennen, gibt LG die Auswahl an Bildschirmgrößen für die gesamte 2024er-Produktreihe von 42 bis 97 Zoll an.Softwareseitig werden die neuen OLED-Fernseher mit dem hauseigenen LG webOS 24 ausgestattet, das Apple AirPlay und Google Chromecast unterstützt und sich via Matter-Standard in herstellerübergreifende Smart-Home-Öko­sys­te­me integrieren lässt. Ebenso werden Nutzerprofile und Dynamic Q Cards mit App-Kategorien eingeführt sowie eine Update-Garantie (LG Re:New-Programm) für fünf Jahre ausgesprochen.Abschließend bestätigt LG, dass alle OLED-TVs der M-, G-, C- und B-Serien, die mindestens über ein 120-Hz-Panel verfügen, WOWCAST ab Werk un­ter­stüt­zen. Die Technologie wird genutzt, um die Fernseher kabellos mit kom­pa­ti­blen LG Soundbars zu koppeln und dabei einen unkomprimierten, drei­di­men­sio­na­len Klang zu übertragen. Der virtuelle 11.1.2-Surround-Sound wird dabei ebenfalls von künstlicher Intelligenz optimiert (LG AI Sound Pro).Weitere Informationen und detaillierte Angaben zu einzelnen Modellen werden im Laufe der Consumer Electronics Show ( CES 2024 ) erwartet, die am 9. Januar ihre Pforten in Las Vegas öffnet. Preise dürfte der Hersteller hingegen erst im Verlauf des Frühjahrs bekannt geben.