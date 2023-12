Erstes E-Auto mit lithiumfreier Natriumbatterie startet im Januar

Anfang 2024 wird der chinesische Autobauer JAC Motors das erste Serien-Elektrofahrzeug mit lithiumfreier Natriumbatterie auf den Markt bringen. Dabei ist nicht nur die Technik interessant, sondern auch der deutsche Partner von JAC Motors, der profitieren könnte.

Natrium-Ionen-Batterie in Serienfahrzeug

Weniger ausgereifte Technologie?

Volkswagen kontrolliert das Unternehmen

Zusammenfassung JAC Motors bringt Elektrofahrzeug mit Natriumbatterie heraus

Deutscher Partner könnte von neuer Technik profitieren

Natrium-Ionen-Batterien kostengünstiger und kälteresistent

JAC Yiwei EV Hatchback Auslieferung startet im Januar

Batterien in modularen UE-Wabenstrukturen verbaut

Technologie noch nicht so ausgereift wie Lithium-Ionen

Volkswagen hält bedeutende Anteile an JAC Motors

JAC Motors, ein von Volkswagen unterstützter chinesischer Automobilhersteller, wird unter seiner neuen Marke Yiwei das erste in Serie produzierte Elektrofahrzeug mit einer Natrium-Ionen-Batterie auf den Markt bringen. Natrium-Ionen-Batterien haben eine geringere Dichte, sind aber wesentlich billiger und funktionieren besser bei kaltem Wetter. Damit soll die Batterietechnik gleich mehrere Schnippchen schlagen und vor allem durch niedrigere Preise die Elektromobilität schneller voranbringen.Durch ihre niedrigeren Kosten, die größere Verfügbarkeit und die bessere Leistung bei kaltem Wetter dazu beitragen, die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, heißt es dazu beim Online-Magazin CarNewsChina . Die Auslieferung des JAC Yiwei EV Hatchback wird laut dem Bericht im Januar beginnen.Das neue Yiwei-Modell verwendet Berichten zufolge zylindrische Natrium-Ionen-Zellen von HiNA Battery. JAC baut die Batterien in einer modularen UE-Wabenstruktur (Unitized Encapsulation) des Unternehmens zusammen, ähnlich wie CATLs CTP (Cell-to-Pack) und BYDs Blade. Das Layout soll für eine größere Stabilität und Leistung sorgen.Es gibt aber auch noch Kritik an der lithiumfreien und günstigeren Technologie: Natrium-Ionen-Batterien haben eine geringere Dichte und sind aktuell noch weniger ausgereift als Lithium-Ionen-Batterien.Yiwei ist eine neue Marke, die erst 2023 von JAC eingeführt wurde. Volkswagen hält eine 75-prozentige Beteiligung an JAC Motors und kontrolliert das Management. Dazu ist VW mit 50 Prozent der JAC-Muttergesellschaft Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG) beteiligt. Die andere Hälfte der JAG gehört der chinesischen Regierung.