Midjourney V6 ist da: Bilder-KI macht Sprung und kann jetzt Text

Der Bildgenerator Midjourney macht seinen über 16 Millionen Nutzern ein frühes Weihnachtsgeschenk. Ab sofort ist Midjourney Version 6 verfügbar, ein völlig neu trainiertes Modell. Das Update bringt einen Trick mit, den andere KIs schon beherrschen.

Deutlich realistischere Bilder

Deutlich bessere Befolgung von Prompts sowie längere Prompts

Verbesserte Kohärenz und Modellkenntnis

Verbesserte Prompts mit Bildreferenz und Remix

Fähigkeit zum Erzeugen von lesbarem Text in Bildern

Verbesserte Upscaler

Prompten neu lernen

Für fotografische/wörtliche Darstellungen standardmäßig --style raw verwenden.

Niedrigere Werte von --stylize (Standardwert 100) verbessern das Prompt-Verständnis, höhere Werte (bis zu 1000) können die Ästhetik verbessern.

Text im Bild

Text immer in "Anführungszeichen" schreiben

--style raw oder niedrige --stylize Werte nutzen

Zusammenfassung Midjourney V6 "Alpha" als "frühes Weihnachtsgeschenk" verfügbar

Über 16 Millionen Nutzer erhalten Zugang zum neuen Modell

Konkurrenzfähige Funktionen nach 9 Monaten Entwicklungszeit

Gründer David Holz kündigt Alpha-Version über Discord an

Version 6 bringt erstmals lesbare Texte in Bildern

Nutzer müssen sich an neue Eingaben anpassen

Bildgeneratoren entwickeln sich im rasanten Tempo, viele Akteure versuchen sich mit immer besseren Ergebnissen und neuen Funktionen zu behaupten. Die Szene hat in den letzten Wochen gespannt auf das nächste große Update von Midjourney gewartet. Jetzt ist Version 6 verfügbar und bringt neben deutlichen Verbesserungen bei der Darstellung zwei wichtige Neuerungen mit: Das Modell erzeugt erstmals lesbaren Texte in Bildern - eine Funktion, die die Konkurrenz schon länger bietet. Ferner müssen sich Nutzer bei der Eingabe der "Prompts" wohl deutlich umgewöhnen.Wie David Holz, Gründer und CEO von Midjourney über Discord mitteilt, gewährt man der Community Zugriff auf "eine Alpha-Version unseres V6-Modells über die Winterpause". V6 ist demnach das dritte Modell, das von Grund auf mit den KI-Superclustern des Unternehmens trainiert wurde. Die Entwickler haben bis zu diesem Zeitpunkt 9 Monaten an Midjourney V6 gearbeitet. Wie Holz betont, geht man mit der Alpha aber erst den ersten Schritt.Mit V6 müssen sich Nutzer laut Holz daran gewöhnen, dass Midjourney auf Basis des neuen Textverständnisses vollständig anders auf Eingaben reagiert. "Die Bedienung von V6 unterscheidet sich erheblich von V5. Man muss neu lernen, wie man Prompts verwendet", so der CEO. Die wichtigsten Tipps: die Beschreibung sollte so genau sein wie möglich, unspezifische Eingaben wie "preisgekrönt, fotorealistisch, 4k, 8k" sollten in Zukunft vermieden werden.Bei der Fähigkeit, Text in Bildern zu erzeugen, muss Midjourney V6 aufholen. Konkurrenten wie Dall-E 3 und Ideogram beherrschen diesen Trick mehr oder weniger gut schon länger. Bei einem ersten kurzen Test konnte Midjourney den Prompt "WinFuture" durchaus gut in Bilder integrieren - meistens. Die Entwickler selbst sprechen berechtigterweise vorsichtig von einer ersten "geringen Fähigkeit zum Zeichnen von Text."