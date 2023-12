Netatmo-Kamera zeigte über Monate Aufnahmen von fremden Personen

Eine Sicherheitskamera des französischen Hersteller Netatmo lieferte über Monate hinweg fremde Aufnahmen an einen Nutzer aus. Letztendlich konnte der Vorfall aufgeklärt und gestoppt werden, doch der wirft Fragen zur Datensicherheit auf.

Aufnahmen von ihm fremden Personen

Problem Identifikationsnummer

Zusammenfassung Netatmo-Kamera zeigt fremde Aufnahmen an Nutzer

Fehler nach Neukonfiguration wegen Funktionsstörung

Kamera verband sich mit fremdem Haushalt

Heise-Leser erhält Bewegungsalarme und Videos

Netatmo-Support reagiert verzögert auf Datenschutzproblem

Identifikationsnummer-Doppelung als Fehlerursache identifiziert

Datenschutzvorfall von Juni bis November 2023 gemeldet

Das berichtet das Online-Magazin Heise.de und bezieht sich dabei auf die Erfahrung eines Lesers, der plötzlich und unvermittelt Aufnahmen von ihm fremden Personen einsehen konnte.Zustande kam das, nachdem der Leser seine Netatmo-Kamera nach einer Funktionsstörung neu eingerichtet hatte. Zunächst ließ sich die Kamera nicht wieder zu seinem Haushalt hinzufügen. Das funktionierte erst, als er ein "Testhaus" anlegte. Allerdings zeigten die Aufnahmen im "Testhaus" dann nicht nur die Zimmer des Lesers, sondern auch einen ihn unbekannten Flur an.Die Netatmo-App reagiert dann mit einem Bewegungsalarm, wenn sich in dem fremden Zimmer etwas tat. Die Aufnahmen zeigten zwei Erwachsenen und Kinder an, die allem Anschein nach nichts von ihrem fremden Zuschauer ahnten.Neben Standbildern bekam der Heise-Leser auch Videos mit deutschsprachiger Tonaufzeichnungen über die App zu sehen, die auch dann auch über die Netatmo-Website abrufen ließen. Netatmo wurde daraufhin Anfang Oktober kontaktiert: "Benötige dringend Hilfe bzgl. dieser Kamera, ein Kontakt über Telefon wäre sinnvoll, da es sich um ein Datenschutzproblem handelt! Ich empfange Bilder aus einem völlig anderen Raum, es ist nicht mein Haus!"Als sich der Support nicht kurzfristig zurückmeldete, wandte sich der Betroffene an Heise. Dort prüfte man den Vorfall und ließ sich die Kamera in die Redaktion senden, um weitere Tests durchzuführen."Selbst nach dem Zurücksetzen der Kamera auf Werkeinstellungen und einer Neueinrichtung tauchten wieder neue Aufnahmen der fremden Wohnung in der App auf", so Heise.Es dauerte dann allerdings noch mehrere Wochen, bis Netatmo die Ursache entdecken konnte. Laut dem Hersteller trat der Fehler auf, da beiden Kameras, also der Kamera des Lesers und der Kamera der fremden Familie, dieselbe Identifikationsnummer zugewiesen wurde. Daher funktionierte der Zugriff auf die Aufnahmen auch in beide Richtungen.Laut Netatmo habe das Problem von Juni bis November 2023 bestanden. Der Hersteller hat diesen Fehler als Datenschutzvorfall eingestuft und der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet.