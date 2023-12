Insider bestätigt PlayStation 5 Pro mit Sony-eigener DLSS-Version

Gerüchte über eine Pro-Version der PlayStation 5 gibt es schon lange, bisher hat sich die PS5 Pro aber nicht blicken lassen. Nun gibt es aber neue Informationen und eine an sich sehr zuverlässige Quelle versichert, dass ein Mid-Generation-Upgrade tatsächlich in Arbeit ist.

PS5 Pro "bestätigt"

Zusammenfassung Gerüchte um PS5 Pro bestätigt, Quelle ist Jeff Grubb

Grubb: PS5 Pro soll im September 2024 erscheinen

Sony prüft noch die technischen Spezifikationen

Eigene DLSS-ähnliche Technologie von Sony geplant

Verbesserte Bilder und hohe Auflösungen erwartet

PS5 Pro mit Fokus auf maschinelles Lernen

2x-Hardware-Raytracing-Beschleunigung wahrscheinlich

Bei der besagten Quelle handelt es sich um Giant Bomb-Reporter Jeff Grubb, dieser sagte in einem aktuellen Video , dass er bestätigen könne, dass Sony an einer PlayStation 5 Pro arbeitet. "Nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist der PS5 Pro-Leak mit ziemlicher Sicherheit echt, und natürlich bin ich nicht der Einzige, der das sagt, aber ich kann mein 'Bestätigen, Bestätigen, Bestätigen' für alle in den Ring werfen", sagte Grubb (via VGC ).Laut seinen Informationen wird die PS5 Pro "wahrscheinlich" im September 2024 auf den Markt kommen. Allzu detaillierte Angaben zur Technik kann er allerdings noch nicht machen. Das liegt auch daran, dass Sony immer noch "eine Reihe von Möglichkeiten" auslotet und noch keine finale Entscheidungen zu den Spezifikationen gefallen ist.Das eine oder andere steht aber bereits fest, allen voran, dass Sony eine eigene Variante der Deep Learning Super Sampling (DLSS)-Technologie von Nvidia vorbereitet. Dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Upscaling. Grubb meint, dass eine "eigene DLSS-ähnliche Lösung" das "große Feature" sein werde: "Dabei werden sie ihr eigenes maschinelles Lernen nutzen, um die Bilder zu verbessern, damit sie Dinge mit einer wirklich hohen Auflösung und einer wirklich hohen Framerate ausführen können, und sie würden ihre eigene Hardware in die PS5 Pro integrieren, um dies zu tun.""Das ist der Punkt, an dem die 2x-Hardware-Raytracing-Beschleunigung ins Spiel kommt, aber sie könnten noch mehr als nur besseres Hardware-Raytracing machen. Also ja, das wird wahrscheinlich passieren", so Grubb schließlich. DLSS ist Nvidia-exklusiv und ermöglicht es - vereinfacht gesagt - dank KI-Unterstützung bessere Grafik auf schwächerer Hardware zu erzeugen.