Sony verrät Verkaufszahlen der PS5 - man nähert sich einem Meilenstein

Sony kratzt nun langsam aber sicher an der magischen Zahl von 50 Millionen verkauften PlayStation 5-Konsolen , noch in diesem Jahr dürfte es so weit sein. Allein im letzten Quartal konnte der Konzern 4,9 Millionen PS5 verkaufen.

Insgesamt sind es damit über 46,6 Millionen verkaufte PS5-Einheiten. Das berichtet das Online-Magazin Games Industry und bezieht sich dabei auf die jetzt veröffentlichten Geschäftsberichte des Konzerns Sony hat ein erfolgreiches Quartal hinter sich, was die Verkaufszahlen der PlayStation 5 angeht. In dem am 30. September geendetem Quartal wurden 4,9 Millionen PS5 verkauft - was ein Rekord für die sonst eher schleppenden Verkäufe in den Sommermonaten war.Damit beläuft sich die Gesamtzahl der verkauften Konsolen seit dem Marktstart auf 46,6 Millionen. Damit wurden zwar nicht ganz die Zahlen des letzten Jahres erreicht, aber es wurden immer noch 1,6 Millionen Einheiten mehr verkauft als im gleichen Zeitraum 2022.Sony konnte die Nachfrage nach der Konsole aufgrund von anhaltenden Lieferproblemen in der Technologiebranche lange Zeit nicht befriedigen. Mittlerweile haben sich die Engpässe gelegt.Im Juli 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es seit der Markteinführung des Modells im November 2020 bereits mehr als 40 Millionen PS5-Konsolen verkauft hat. Nun steht man bei 46,6 Millionen und wird in Kürze den Meilenstein von 50 Millionen erreicht haben.Interessant ist aber das Ziel, dass sich Sony selbst für dieses Jahr aufgelegt hatte: Um sein Verkaufsziel von 25 Millionen PS5-Einheiten für dieses Geschäftsjahr zu erreichen, muss Sony jetzt noch 16,8 Millionen weitere Einheiten verkaufen.Das ist eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im gesamten Geschäftsjahr 2022 nur 19,1 Millionen PS5-Konsolen verkauft hat. Laut Reuters ist Sony-Präsident Hiroki Totoki jedoch zuversichtlich, dass das Unternehmen dieses Ziel "unkompliziert erreichen kann". Das Unternehmen rechnet wahrscheinlich mit einem massiven Verkaufsschub, wenn die kleineren PS5-Modelle in diesem Monat auf den Markt kommen, gerade rechtzeitig für die Weihnachts-Saison.Zusätzlich zu den Hardware-Verkäufen meldete Sony, dass es im zweiten Quartal 67,6 Millionen Spiele verkauft hat, von denen allerdings nur 4,7 Millionen First-Party-Titel waren.