Rekorde gebrochen: PlayStation-Hit Helldivers 2 erobert den PC-Markt

Helldivers 2 sprengt PC-Rekorde: Toppt sogar God of War

Die Zeiten der erbitterten Konsolen-Kriege und klar abgesteckten Lager sind lange vorbei. Doch während Microsoft darauf setzt, sich immer weiter zu öffnen, war Sony bisher sehr vorsichtig mit Veröffentlichung von Spielen auf anderen Plattformen wie dem PC. In dieser Hinsicht markiert der Start von Helldivers 2 einen weiteren Schritt - und wird zum Start begeistert angenommen.Kurz nach dem Release konnte der Titel den bisherigen Rekord an gleichzeitig aktiven PC-Spielern in einem PlayStation-Titel verdoppeln. Wie Steam DB enthüllt, hatte das Spiel am vergangenen Wochenende einen Spitzenwert von über 155.000 gleichzeitigen Spielern erreicht. Der bisher größte PC-Launch von PlayStation auf Steam, God of War, kam in der Spitze auf 73.000. Die folgenden Titel Marvel's Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn und The Last of Us sind weit abgeschlagen.Doch was macht Helldivers 2 zu diesem großen Erfolg für Sony und den Entwickler Arrowhead? Ein Faktor ist sicher, dass der Titel das erste von PlayStation veröffentlichte Spiel ist, bei dem der Release gleichzeitig auf PlayStation 5 und PC erfolgt. Alle bisherigen Titel waren erste lange nach ihrem Konsolen-Release auf dem PC gelandet.Ein weiterer Faktor: PlayStation hatte bisher vor allem Einzelspieler-Titel auf den PC gebracht. Helldivers 2 als Cross-Plattform-Titel mit Fokus auf Koop-Kämpfe hat also andere Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Man darf gespannt sein, ob der Release bei Sony Eindruck hinterlässt und der Start von Titeln auf dem PC in Zukunft öfter und schneller erfolgt.Wie Rockpapershotgun schreibt, scheint der Erfolg auch für die Entwickler eine Überraschung - und bringt Probleme mit den Servern mit. Wie Arrowhead CEO Johan Pilestedt betonte, brauche sein Team nach den ersten Hotfixes jetzt aber vor allem eines: "Im Moment ist es wichtig, dass unser Team etwas Schlaf bekommt."