Mobilfunkanbieter Blau startet 5G-Support - aber nur gegen Aufpreis

Zum Ende des Jahres startet nun auch der Mobilfunkanbieter Blau die Unterstützung für das schnelle 5G-Mobilfunknetz . Das Angebot hat aber mehr als einen Haken: Es ist nicht für alle Tarife verfügbar und kostet Aufpreis - für Kunden kann sich das aber dennoch lohnen.

5G als Auswahl-Kriterium

Problem mit Netzabdeckungs-Anzeige

Blau startet 5G-Support für erste Mobilfunktarife

Zum Angebot

Zusammenfassung Blau startet 5G-Unterstützung mit Zusatzkosten

Nicht alle Tarife bei Blau bieten 5G-Option an

5G-Option für 1 Euro pro Monat zusätzlich buchbar

Maximale Surfgeschwindigkeit bleibt bei 50 M/Bits

Verfügbarkeit von 5G auf Blau-Webseite prüfbar

5G-Netz verbessert Erreichbarkeit für mehr Nutzer

Bei fehlendem 5G wird auf 4G/LTE zurückgegriffen

Das geht aus einer Meldung von Caschys Blog hervor . Interessant ist der 5G-Start für alle Blau-Bestandskunden und dementsprechend auch für Nutzer, die aktuell einen neuen Tarif suchen und bei denen 5G ein wichtiges Kriterium ist.Bei der Mobilfunkmarkt Blau wird das Netz von Telefonica/O2 genutzt. Telefonica hatte dabei im Frühjahr erste O2-Prepaid-Tarife auf 5G umgestellt, Discounter-Marken im Telefonica-Netz wie Aldi Talk zogen mit 5G-Support nach. Es wurde also Zeit, dass auch Blau startet. Mit 5G ändert sich im Übrigens aktuell nichts an der maximal verfügbaren Surfgeschwindigkeit, es bleibt bei 50 M/Bits.Wie schon bei AldiTalk kostet 5G bei Blau künftig Aufpreis. Mutter-Konzern Telefonica informierte dazu wie folgt:"Ab dem 12. Dezember bietet Blau den Mobilfunkstandard 5G als Option an. Ab dem Tarif Blau Allnet L können Neu- wie Bestandskundinnen von Laufzeitverträgen diese Option für 1 Euro pro Monat flexibel hinzubuchen. Die Mindestlaufzeit umfasst einen Monat." Die 5G-Option kann also zugebucht werden und verlängert sich automatisch um jeweils einen weiteren Monat, sofern sie nicht gekündigt wird.Laut der Blau-Website werden die aktuellen Informationen zur örtlichen Verfügbarkeit von 5G unter https://www.blau.de/service/netzabdeckung/ angezeigt. Bei unseren Test zeigte sich dort aber nur der Stand der Netzabdeckung von Ende November, wo 5G noch nicht mit angezeigt wird. Das sollte sich aber in Kürze ändern. Bis dahin sollte man sich beim Blau-Kunden-Support nach der Verfügbarkeit erkundigen Damit ist für Interessierte derzeit bei der Buchung gar nicht ersichtlich, ob sie 5G vor Ort nutzen können oder nicht. Sofern 5G am jeweiligen Standort nicht verfügbar ist, wird weiterhin auf das 4G/LTE Netz von Telefonica zurückgegriffen. Blau will die Verfügbarkeit von 5G schon in Kürze auf weitere Angebote ausweiten.Interessant ist der Wechsel auf 5G aber trotz gleichbleibender maximaler Surfgeschwindigkeit für Blau-Kunden. Das 5G-Netz kann mehr Teilnehmer gleichzeitig in einer Funkzelle handeln, ohne das es zu Problemen kommt. Damit ist die Erreichbarkeit besser.