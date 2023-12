Auto als Stromspeicher: VW bietet endlich bidirektionales Laden

Der Autohersteller Volkswagen bietet den Käufern von Elektroautos endlich auch ein schon länger erwartetes Feature an: Die Fahrzeuge können auch als stationärer Stromspeicher für den Haushalt genutzt werden und Strom von der Photovoltaik-Anlage am Abend bereitstellen.

Auto als Zusatzspeicher

Eine Frage der Wallbox

Zusammenfassung VW bietet "Vehicle to Home" für Elektroautos an

Elektroautos dienen als Puffer für Solarstrom

Firmware 3.5 ermöglicht bidirektionales Laden

Funktion nur für Autos mit minimal 77 kWh Akku

Wallbox von HagerEnergy für Pilotprojekt nötig

Weitere Wallboxen sollen bald unterstützt werden

Bei Volkswagen wird die Funktion des bidirektionalen Ladens als "Vehicle to Home" bezeichnet. Hier wird davon ausgegangen, dass die wenigsten Nutzer von Elektroautos ständig die volle Ladung ihrer Batterie ausnutzen. In den meisten Fällen werden relativ kurze Strecken zur Arbeit oder für alltägliche Erledigungen bewältigt.Besitzer von Solaranlagen machen die Erfahrung, dass stationäre Stromspeicher mit Kapazitäten von fünf bis zehn Kilowattstunden in der Regel ausreichen, um den Strombedarf am Abend und über Nacht zu decken. Hier könnte das Elektroauto einen zusätzlichen Puffer bereitstellen, um den Autarkie-Grad noch weiter zu erhöhen.Volkswagen ermöglicht diese Funktionalität jetzt mit der Version 3.5 der Firmware in seinen ID-Modellen. Bereitgestellt wird das bidirektionale Laden allerdings nur in Fahrzeugen mit mindestens 77 Kilowattstunden Akkukapazität. Bei diesen dürfte es sich im Alltag kaum bemerkbar machen, wenn einige wenige Kilowattstunden abgezweigt werden, um die dunklere Zeit des Tages zu überbrücken.Die Nutzung des Features setzt eine entsprechend ausgestattete Wallbox voraus. Anfangs arbeitet Volkswagen nur mit Systemen von HagerEnergy zusammen, mit denen man in Schweden ein entsprechendes Pilotprojekt vorangetrieben und getestet hat. Demnächst sollen aber auch noch diverse andere Wallboxen mit Support für bidirektionales Laden hinzukommen.Der Auto-Akku schaltet sich stets nur dann ein, wenn der normale stationäre Speicher im Haus keinen Strom mehr liefern kann und die Anlage eigentlich auf den Bezug aus dem öffentlichen Netz zurückgreifen würde. Selbst wenn der Haushalt mal viel Strom benötigt, soll die Auto-Batterie aber maximal bis 20 Prozent Restladung geleert werden, damit notfalls noch ein Stück gefahren werden kann.