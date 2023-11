Volkswagen-Marken-Chef setzt wieder 20.000 Euro-E-Auto als Ziel

VW-Marken-Chef Thomas Schäfer hat nach den Hiobsbotschaften der letzten Wochen zur Zukunftsfähigkeit des VW-Konzerns jetzt in einem Interview mehr zu den Plänen verraten, mit denen Volkswagen das Rudern wieder herumreißen will. Dazu gehören günstigere und individueller gestaltete E-Autos

20.000 Euro-VW wird doch kommen - nur nicht so bald

Testmarkt China

Zusammenfassung VW plant günstigere, individuelle E-Autos

000-Euro-E-Auto von VW weiterhin Thema

Schäfer: E-VW unter 25.000 Euro angedacht

Bis 2027 elf neue E-Modelle von VW geplant

Große Stückzahlen und neue Methoden nötig

Batteriekosten als große Herausforderung

VW testet E-Autos und Features in China

Über das 20.000-Euro-E-Auto hatte es in den letzten Jahren schon einige Berichte von Volkswagen gegeben. Jetzt ist klar: Die Pläne sind noch immer nicht vom Tisch, auch wenn VW-Markenchef Thomas Schäfer im Sommer 2022 davon gesprochen hatte, dass das Projekt "deutlich" teurer wird Jetzt hat Schäfer weitere Details zu den Plänen in einem Gespräch mit dem Auto-Magazin motor.at verraten - und auch, dass VW nicht vergessen hat, ein Fahrzeug für unter 20.000 Euro anbieten zu wollen."Wir haben mit dem Showcar ID.2 all gezeigt, wie wir uns ein E-Fahrzeug von VW für unter 25.000 vorstellen. Zudem arbeiten wir intensiv an einem elektrischen Volkswagen für 20.000 Euro. Da haben wir schon einen guten Plan, sind aber noch nicht ganz im Ziel", so Schäfer."Denn das Auto muss trotz günstigem Preis zu 100 Prozent die VW-Gene tragen. Das Modell wird wichtig sein, um mit der Elektromobilität wirklich in die Breite zu kommen." Wann ein E-VW für unter 20.000 Euro auf den Markt kommen wird, ließ Schäfer aber offen. Erst einmal wird Volkswagen bis 2027 elf neue E-Modelle auf den Markt bringen."Dann beim Preis profitabel auf 20.000 Euro zu kommen, das ist Champions League. Da muss man einerseits große Stückzahlen haben, aber auch neue Produktionsmethoden andenken", so Schäfer weiter.Die Batteriekosten bleiben eine der größten Herausforderungen. VW will dabei mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien arbeiten. "Die Kundschaft erwartet bei so einem Auto Reichweiten von rund 300 Kilometern. Dann beim Preis profitabel auf 20.000 Euro zu kommen, das ist Champions League", erklärt Schäfer.VW wird mit günstigen E-Autos zunächst in China experimentieren. Dort hat man einen Kooperationspartner gesucht und wird den Markt nutzen, um schneller digitale Features zu erarbeiten. "Für China haben wir eine Kooperation mit Xpeng vereinbart. Das ist auch sinnvoll, denn in China brauchen wir, noch stärker als in anderen Märkten, eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit für die lokalen Fahrzeuge."