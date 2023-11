Samsung könnte für die nächste Generation seiner Smartphone-Chips ein Re­bran­ding planen. Wahrscheinlich will man so dem durchwachsenen Image der oft als weniger energieeffizient und performant kritisierten Prozessoren entgegenwirken.

Laut dem koreanischen X/Twitter-User OreXda , der in der Vergangenheit schon häufiger mit zutreffenden Angaben zu Plänen von Samsung aufwarten konnte, steht offenbar ein Namenswechsel bei den vom weltweit größten Elektronikhersteller entwickelten Smartphone-Prozessoren auf ARM-Basis an.Die Halbleitersparte des koreanischen Riesen will künftig angeblich vom sogenannten Samsung Dream Chip sprechen. Der Markenname Samsung Exynos soll dann nicht mehr verwendet werden, heißt es. Inwiefern Samsung die Bezeichnung Dream Chip vollständig nutzt, oder nur vom "Samsung Dream" die Rede sein soll, ist bisher unklar.Auch ist offen, ob und in welcher Form sich die Namensänderung auf die Modellnummern und deren Format auswirkt. Zuletzt war zum Beispiel beim Galaxy S22 vom Samsung Exynos 2200 die Rede, während man bisher davon ausging, dass die nächste Generation der High-End-SoCs von Samsung den Namen Exynos 2400 tragen würde. Ob nun schon das Galaxy S24 mit einem "Dream Chip" daherkommt, bleibt abzuwarten.Vor einiger Zeit kamen im Zusammenhang mit einer bei Samsung erfolgenden Umstrukturierung Gerüchte auf, wonach der Konzern seine Sparte für die Chipentwicklung mit einem neuen "Dream-Team" neu aufstellen wolle. Anders als erwartet hat Samsung die Arbeit an seinen eigenen ARM-Prozessoren für Smartphones nicht aufgegeben, sodass man vielleicht wirklich eine Art Neustart plant, bei dem ein Rebranding für frischen (Marketing-)Wind sorgen könnte.