Frank Rubio: Wenn man ungeplant zum Rekord-Astronauten wird

Der US-Astronaut Frank Rubio wird der NASA-Astronaut mit dem längsten Weltraum-Aufenthalt. Morgen wird er sich seit einem Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS aufhalten und hat damit - allerdings unfreiwillig - den 355-Tage-Rekord von Mark Vande Hei übertroffen.

Defektes Raumschiff

Schwierige Situation

Eigentlich sollte Rubio schon längst wieder auf der Erde sein. Die Mission Sojus MS-22 war am 21. September 2022 in Richtung ISS gestartet und solle nur bis zum 18. März 2023 gehen. Allerdings stellte sich heraus, dass das Sojus-Raumschiff, mit denen Rubio und seine beiden russischen Kollegen Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin zur ISS flogen, einen Defekt im Kühlkreislauf hat.Sie mussten sicherheitshalber auf ein Ersatz-Raumschiff warten und die Mission verlängerte sich somit um ein halbes Jahr. Das war unverhofft. Wäre die Mission im Vorfeld auf einen solch langen Zeitraum ausgelegt gewesen, hätte er wahrscheinlich abgelehnt, erklärte Rubio jetzt in einer Videoschaltung mit Pressevertretern.Allerdings nicht unbedingt, weil ihn der Aufenthalt im Weltraum zu sehr gegen den Strich geht. "Das ist nur wegen der familiären Dinge, die im letzten Jahr passiert sind. Hätte ich gewusst, dass ich diese sehr wichtigen Ereignisse verpassen muss, hätte ich einfach sagen müssen 'danke, aber nein danke'", so Rubio."Als mir schließlich klar wurde, dass ich ein ganzes Jahr an Bord bleiben musste, war das schwierig", sagte der aus Miami stammende Mann. Die Nachricht, dass sein Aufenthalt auf der Station verlängert wird, war der schwierigste Teil seiner Mission, fügte er hinzu. Geholfen, mit dieser Situation klarzukommen, hätte aber der Rückhalt seiner Familie am Boden, aber auch der Zusammenhalt mit den beiden russischen Kollegen, die in der gleichen Situation steckten.Dies ist durchaus beachtlich, denn die Zusammenarbeit ist durch die neuen politischen Konflikte zwischen den Betreibern der ISS nicht einfach. Inzwischen haben die verschiedenen Ebenen hier aber zu einem professionellen Umgang miteinander gefunden. Die Rückkehr Rubios ist nun für den 27. September vorgesehen, womit er dann 371 Tage ununterbrochen im All verbracht hätte. Den allgemeinen Rekord hält derzeit der russische Kosmonaut Valeri Polyakov mit 437 Tagen, die er auf der Raumstation Mir verbrachte.