Die neueste Generation des Titan Security Key landet im Google Store

Seit 5 Jahren stellt Google unter dem Namen Titan Security Key physische Sicherheitsschlüssel zur Absicherung von Hardware und Software bereit. Jetzt steht im Google Store die neueste Generation bereit, die für Passkeys optimiert wurde.

Google

Für 100.000 Risiko-Nutzer

Zusammenfassung Google bietet seit 5 Jahren Titan Security Keys an

Neue Generation im Store, für Passkeys optimiert

Schutz gegen kompromittierte Zugangsdaten

Neue Modelle mit NFC und USB-C/A

Kapazität für über 250 Passkeys

100.000 Schlüssel gratis an Risikopersonen

Schutz für Aktivisten, Journalisten etc.

Geht es um Online-Sicherheit, sind kompromittierte Zugangsdaten immer noch eine der größten Bedrohungen. 2018 hatte Google mit den Titan Security Keys eine physische Methode vorgestellt, die zuverlässig verhindern soll, dass Angreifer auf damit verbunden Google-Konten und Passwörter anderer Dienste zugreifen können. Die einfache Idee: nur mit dem Schlüssel gibt es Zugang. Jetzt ist im Google Store die neue Generation für 35 Euro verfügbar.Wie Google zur Vorstellung schreibt , will man mit den neuen Titan-Sicherheitsschlüsseln vor allem einen umfassenden Support für Passkeys leisten. In jüngster Vergangenheit hatte Google den neuen Login-Standard für seine Konten eingeführt, es ist zu erwarten, dass viele weitere Anbieter in den nächsten Monaten und Jahren Anmeldungen per Passkey möglich machen.Die beiden neuen Varianten ersetzen die aktuell verfügbaren Modelle mit USB-A- und USB-C. Praktisch für die Nutzung mit mobilen Geräten und von Nutzern der Vorgänger immer wieder gewünscht: die neuen Geräte bringen eine NFC-Schnittstelle mit. Mit einer Speicherkapazität für mehr als 250 einzigartige Passkeys gehört man laut Google außerdem "zu den besten in der Klasse der FIDO2-Sicherheitsschlüssel."Im Laufe des Jahres 2024 will Google außerdem im Rahmen des Advanced Protection Program (APP) weltweit 100.000 der Titan-Schlüssel an Personen mit besonders "hohem Risiko" verteilen. "Dieses Programm schützt diejenigen, die eine hohe Sichtbarkeit und sensible Informationen haben, vor gezielten Online-Angriffen - von Mitarbeitern von Kampagnen bis hin zu Aktivisten und Journalisten", so das Unternehmen.