iOS 16.7.2 und 15.8: Apple liefert wichtige Sicherheitsupdates nach

Apple hat wichtige Sicherheitsupdates für Nutzer von iOS 15 und iOS 16 veröffentlicht. Es gibt keine neuen Funktionen, es handelt sich um reine Wartungs- und Sicherheitsupdates. Apple empfiehlt, die neuen Versionen schnell zu installieren.

Damit gibt es nun sich für alle iPhone- und iPad-Besitzer, die bisher nicht auf iOS/iPadOS 17 aktualisiert haben oder aufgrund des Alters ihrer Geräte nicht mehr auf iOS 17 wechseln können. Die neuen iOS-Versionen 16.7.2 und 15.8 beheben Probleme sowie Sicherheitslücken.Über das Update für iOS 17 und iPadOS 17 hatten wir bereits berichtet , nun folgen die Details für die älteren Systeme. Apple ist ein Bericht bekannt, der besagt, dass eine Kernel-Schwachstelle aktiv ausgenutzt wird. Das Problem besteht aber nur für alle Versionen, die älter als iOS 15.7 sind. Bei iOS 16 ist das Problem nicht bekannt, dafür gibt es aber insgesamt 16 Schwachstellen, die geschlossen wurden.Laut den veröffentlichten Release-Notes betreffen alle Änderungen sicherheitsrelevante Schwachstellen, und zwar im Kernel, im WebKit sowie bei der allgemeinen Sicherheitsfunktion.Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates gibt es auf der Website des Unternehmens unter https://support.apple.com/kb/HT201222 Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen → Allgemein → Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch watchOS 10.1, macOS Sonoma 14.1, macOS Ventura 13.6.1 und macOS Monterey 12.7.1 auf den Weg gebracht.