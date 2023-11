San Francisco sollte eigentlich zur Hauptstadt der autonomen Taxis werden und hat die Anbieter - vor allem Googles Waymo und die GM-Tochter Cruise - mit sehr liberalen Regeln umworben. Doch mittlerweile ist das Geschichte, zumindest vorerst und für GM bzw. Cruise.

General Motors (GM) ist einer der größten Automobilkonzerne der Welt, geht es nach Absatz, kommt das Unternehmen aus Detroit, Michigan, auf den vierten Platz. Allerdings hat GM nicht gerade den Ruf als besonders innovativer Hersteller, weshalb man viel auf die Karte Cruise gesetzt hat.Denn das 2016 von GM übernommene Startup hat sich auf selbstfahrende Autos spezialisiert und hier sah GM auch einen Teil seiner Zukunft, ganz ähnlich wie es die Google-Tochter Waymo macht (die übrigens nach wie vor operiert). Doch derzeit liegen diese Pläne in Trümmern, denn Cruise wird immer mehr zum wirtschaftlichen und PR-Debakel.Denn nach mehreren Unfällen und sonstigen Problemen wurde Cruise in San Francisco die Betriebserlaubnis entzogen. Kürzlich gab es zudem Berichte, wonach die Cruise-Fahrzeuge nicht ganz so selbstständig unterwegs sind, wie das Unternehmen das darstellt - das allerdings dementierte der CEO und Gründer von Cruise.Doch die Probleme sind nicht zu Ende, denn nun muss Cruise fast 1000 Fahrzeuge zurückrufen. Das ist eine direkte Folge eines schweren Unfalls von Anfang Oktober, damals wurde eine Fußgängerin von einem fahrerlosen Auto angefahren, nachdem diese in die Richtung geschleudert wurde. Das Cruise-Fahrzeug war für den Unfall nicht verantwortlich, schleifte die Person aber noch etwa sechs Meter mit, bevor es schließlich anhielt.Das ist allerdings nicht der eigentliche Grund für den Rückruf: Denn bei der darauffolgenden Untersuchung der Daten kam heraus, dass Cruise Probleme hat, Kinder zu erkennen und das Unternehmen womöglich auch versucht hat, diesen "toten Winkel" zu vertuschen.Interne Sicherheitsdokumente, die The Intercept zugespielt wurden, sagen, dass Cruise-Fahrzeuge in der Nähe von Kindern nicht sicher genug seien und man erst die Fähigkeit brauche, "Kinder von Erwachsenen zu unterscheiden, damit wir zusätzliche Vorsicht walten lassen können." Nun folgte der offizielle Rückruf von 950 Fahrzeugen, derzeit ist auch nicht klar, ob und wann sie auf die Straßen zurückkehren werden.