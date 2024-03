Mann versucht, ein Robotaxi zu stehlen - doch das geht gründlich schief

In Kalifornien gehören Robotaxis immer mehr zum alltäglichen Straßenbild. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass man einfach einsteigen kann und die Fahrzeuge selbstständig zum Ziel fahren. Doch kann man sie einfach so klauen? Eher nein, wie ein Mann erleben musste.

Waymo

Selbstfahrend bedeutet nicht selbst fahren

Selbstfahrende Autos sind zwar auf dem Vormarsch, doch auch in (Hightech-)Metropolen wie San Francisco und Los Angeles hat sich noch lange nicht jeder daran gewöhnt, dass Taxis ohne Fahrer ihre Passagiere durch die Stadt kutschieren. Derartige Fahrzeuge stehen jedem zum Einstieg zur Verfügung und das betrifft auch Personen, die weniger Gutes im Schilde führen.Ein menschlicher Taxifahrer kann natürlich einfach weg- bzw. weiterfahren, wenn er Zweifel an den Absichten eines möglichen Passagiers hat, das beherrschen Robotaxis aber (noch) nicht. Und so kam es in Los Angeles vor kurzem zu einer eher kuriosen Situation.Wie die Los Angeles Times berichtet (via t3n ), wollte ein Mann ein Waymo-Fahrzeug stehlen. Er stieg ein, nachdem ein anderer Passagier das Auto verlassen hat und versuchte, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Das misslang, was auch in der Waymo-Zentrale registriert wurde. Man forderte den "unbefugten Fußgänger" auf, das Fahrzeug zu verlassen, doch der erfolglose Autodieb blieb einfach sitzen.Daraufhin wurde die Polizei gerufen, die Beamten entfernten den Mann aus dem Fahrzeug und verhafteten ihn. Während des ganzen Vorfalls bewegte sich das Fahrzeug nicht, eben weil ein nicht autorisierter Zugriff registriert wurde - ganz so einfach wie in Total Recall funktioniert das eben nicht.Waymo testet selbstfahrende Autos zwar vorrangig in San Francisco, vor etwa einem Jahr wurden die Tests auf Los Angeles ausgedehnt. In der Metropole an der Golden Gate Bridge kam es zuletzt aber immer wieder zu Kritik, Protesten und sogar Vandalismus - so steckte im Februar ein Mob aus unbekannten Gründen ein Waymo-Fahrzeug in Brand.