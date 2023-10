Microsoft 365: Extra Features-Lizenz für manche User als Geschenk

Microsoft zeigt sich dieser Tage gegenüber einigen Kunden spendabel. Das Unternehmen wird einer Reihe von Microsoft 365-Nutzern Extra-Features kostenfrei zu ihrem bisherigen Abo-Modell hinzufügen.

Zusammenfassung Microsoft bietet ausgewählten 365-Nutzern Extra-Features-Lizenz kostenlos an

Nutzer des Microsoft 365 E3 Original-Abonnements sind die Profiteure

Funktionen sollen Produktivität steigern und Arbeitslast reduzieren

Wichtige Features sind Bing Chat für Unternehmen und Datensicherheit

Zusätzliche Funktionen umfassen Clipchamp und Loop

Avatars for Teams erweitern die Kommunikationsplattform Microsoft

Von der Aktion profitieren jene Anwender, die an ihrem Arbeitsplatz bisher die Microsoft 365 E3 Original-Abonnements verwenden, um Zugriff auf die verschiedenen Office-Anwendungen und zugehörige Services zu bekommen. Diesen wird bei einem Blick in das Microsoft 365 Admin Center nun auffallen, dass sie dort die Microsoft 365 E3 Extra-Features ohne Aufpreis hinzubuchen können Der Zugriff auf dieses Angebot schaltet verschiedene neue Funktionen frei, die die Produktivität steigern und die Arbeitslast reduzieren sollen. Zu den wichtigsten Features dieser Lizenz gehört Bing Chat für Unternehmen. Microsoft hatte Bing Chat Enterprise Anfang des Jahres angekündigt und als KI-gestützten Copiloten für das Internet mit dem notwendigen Schutz von Geschäftsdaten kombiniert.Diese Funktion also stellt sicher, dass Benutzer- und Geschäftsdaten in ihrer geschützten Umgebung verbleiben - auch wenn der User sie in Verbindung mit KI-Algorithmen zum Einsatz bringt. Die fraglichen Informationen werden also auch nicht für das Training großer Sprachmodelle verwendet, was bei weniger sensiblen Daten durchaus der Fall ist.Zum zusätzlichen Funktionsumfang gehört aber auch Microsoft Clipchamp, ein Ersatz für den Microsoft Movie Maker. Clipchamp ist ein Videobearbeitungstool, das auf einfache Anpassbarkeit ausgelegt ist und es den Nutzern ermöglichen soll, Videos auf professionellem Niveau zu erstellen - unabhängig von ihren Vorkenntnissen.Weiterhin gehört Microsoft Loop dazu. Hierbei handelt es sich um eine Co-Creation-App für Teams. Die Kommunikationsplattform Microsofts wird aber auch um Avatars für Teams erweitert, eine Funktion zur Erstellung personalisierter Avatare für Meetings. Die Avatare für Teams wurden ursprünglich als Teil der neuen Teams Immersive Spaces und Microsoft Mesh vorgestellt. Windows Autopatch ist ein weiterer verfügbarer Dienst, der Updates für Windows 10 und 11, Microsoft Edge, Microsoft Teams und Microsoft 365 Software automatisiert.