Mac-Event: Apple will endlich auch das High-End-Gaming erobern

Bisher spielt Apple im Gaming-Bereich allenfalls eine Nebenrolle, doch der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino will das ändern. Nächste Woche werden mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Macs sowie der M3-Chip vorgestellt und ein Fokus soll dabei Gaming sein.

Macs und Gaming: Bisher keine Erfolgsgeschichte

Zusammenfassung Apple plant Expansion im Gaming-Bereich, Fokus auf Macs

Neue Macs und M3-Chip werden in der nächsten Woche vorgestellt

M3-Chip könnte hardwarebeschleunigtes Raytracing ermöglichen

Drittentwickler sollen mehr AAA-Spiele für Macs liefern

Capcom und Sony könnten enger mit Apple zusammenarbeiten

MacOS Sonoma bringt neuen Game Mode mit

Game Mode priorisiert CPU- und GPU-Leistung für Spiele

"Ich würde ja durchaus einen Mac in Betracht ziehen, aber ich spiele halt gerne" - diesen Satz hat man sicherlich schon öfter gehört oder womöglich auch schon selbst gesagt. Denn Apple-Rechner und -Betriebssysteme haben durchaus ihre Vorzüge, zum Spielen eignen sich Macs aber nicht unbedingt.Der kalifornische Konzern hat sich in der vergangenen Zeit aber einigermaßen stark auf das Thema Gaming konzentriert und will hier expandieren. Bisher war das aber in erster Linie mobil der Fall, also auf iPhone und iPad. Laut einem Bericht von MacRumors gibt es gleich mehrere Hinweise darauf, dass sich Apple bei seinem "Scary Fast"-Event am nächsten Montag auf das Thema Mac-Gaming konzentrieren will.So haben Apple-Chips oftmals Parallelen bezüglich Architektur und es ist nicht abwegig anzunehmen, dass die M3-Serie für Macs wie der A17 Pro-Chip beim iPhone 15 Pro hardwarebeschleunigtes Raytracing mitbringen wird. Das dürfte das Grafik-Rendering im Vergleich zum softwarebasierten Raytracing deutlich verbessern. Dazu kommt, dass die M3s in 3nm-Verfahren von TSMC gefertigt werden, dieses liefert schnellere und effizientere Chips.Dazu kommt, dass ein Apple-Manager kürzlich in einem Interview angedeutet hat, dass Drittentwickler deutlich mehr AAA-Spiele für Macs liefern werden. Als Namen sind hier etwa das Resident Evil 4-Remake, Death Stranding Director's Cut und Assassin's Creed Mirage gefallen. Auch seitens Capcom und Sony gibt es mehrere Hinweise, dass die japanischen Spieleunternehmen künftig enger mit Apple zusammenarbeiten könnten.Schließlich bringt auch MacOS Sonoma einen neuen Game-Mode mit, dieser priorisiert vorübergehend die CPU- und GPU-Leistung für Spiele, dazu kommt eine Latenzverbesserung für AirPods und Drittanbieter-Controller.