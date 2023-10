Minecraft: 300 Millionen Kopien verkauft, neues Update vorgestellt

Das Kult-Game Minecraft wurde inzwischen mehr als 300 Millionen Mal verkauft. Mojang hat im Rahmen eines Live-Events bekannt gegeben, dass das Spiel einer der meistverkauften Titel aller Zeiten bleibt. Zudem wurden die Features des kommenden Updates präsentiert.

Zusammenfassung Minecraft ist mit über 300 Millionen Exemplaren meistverkauftes Spiel.

Microsoft hatte Entwicklerstudio Mojang Ende 2014 übernommen.

Update auf Version 1.21 im Rahmen von Minecraft Live vorgestellt.

Neues Feature "Crafter" ermöglicht automatische Herstellung von Gegenständen.

Einführung von "Trial Chambers", unterirdischen Strukturen für Herausforderungen.

Mob "Breeze" feuert Windenergieprojektile ab, die Explosionen verursachen.

Spieler können durch "Trial-Spawner" Mobs bezwingen und Belohnungen erhalten.

Das diesjährige Live-Event wurde als Stream übertragen und stellte für die Entwickler wieder eine Möglichkeit dar, Neuigkeiten in Zusammenhang mit Minecraft zu veröffentlichen. Das Game nähert sich aktuell dem 15. Jahrestag. Ursprünglich wurde im Frühjahr 2009 mit der Entwicklung begonnen. Die erste Vollversion wurde gut zwei Jahre später auf den Markt gebracht. Während der Titel zunächst ausschließlich von Mojang verkauft wurde, hat Microsoft das Studio und damit auch Minecraft Ende 2014 vollständig übernommen.Zuletzt hatte Mojang im April 2021 bekannt gegeben, dass mehr als 238 Millionen Kopien des Sandbox-Spiels abgegeben. Nun wurde der Titel über 300 Millionen Mal in Umlauf gebracht. Damit bleibt Minecraft auf dem ersten Platz der meistverkauften Videospiele. Der zweite Platz wird momentan von GTA 5 mit 185 Millionen Exemplaren belegt. Die PlayStation 2 wurde 155 Millionen Mal verkauft.Minecraft Live 2023 wurde ebenfalls dafür genutzt, das nächste größere Update vorzustellen. Die nächste Aktualisierung hebt die Versionsnummer auf 1.21 an und wird auch Vanilla Update genannt. Alle Änderungen sollen allerdings erst im Sommer ausgerollt werden, sodass sich die Spieler noch eine Zeit lang gedulden müssen. Zur größten Neuerung zählen die Crafter, mit denen Gegenstände automatisch hergestellt werden können.Ferner soll es Trial Chambers genannte unterirdische Strukturen geben, die den Spielern eine besondere Herausforderung bieten sollen. Hier befindet sich ein als Breeze bekannter Mob, der Windenergieprojektile abfeuert. Beim Aufprall wird eine Explosion ausgelöst, die Entitäten durch die Luft schleudern und ihnen Schaden zufügen kann. Mit hinzugefügten Trial-Spawnern haben Spieler die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl an Mobs in einem vorgegebenen Zeitraum zu bezwingen und so eine Belohnung zu erhalten.