Apples iPhones und die Apple Watch verfügen seit Längerem über OLED-Displays, die Vorteile gegenüber LCD mitbringen. In anderen Apple-Produkten wird man aber wohl noch ein paar Jahre auf die Technik verzichten müssen. Die Einführung bei MacBook und iPad lahmt.

Das mit dem OLED bei Mac und iPad dauert noch

Schon vor Jahren hatte es erste Berichte darüber gegeben, dass Apple OLED gerne auch in anderen Produkten wie dem iPhone und der Apple Watch zum Einsatz bringen würde. Das Problem: Das Unternehmen hat keine Zulieferer, die die nötigen Kapazitäten und Größen bereitstellen können. Laut dem für gewöhnlich exzellent informierten Spezialisten Ross Young, CEO des Forschungsunternehmens Display Supply Chain Consultants, wird es noch Jahre dauern, bis MacBooks und iPads mit OLED angeboten werden können. Ausnahme: Das iPad Pro.Im Gespräch mit Bloomberg (via MacRumors ) führt Young aus, dass Apple aktuell mit seinen Partnern in der Lieferkette immer noch daran arbeitet, die Massenproduktion von OLED-Panels in Laptop-Größe aufzubauen. Da sich diese aufwendigen logistischen Prozesse nur bedingt beschleunigen lassen, rechnet er damit, dass MacBook Pro-Modelle mit OLED-Displays nicht vor 2026 auf den Markt kommen werden.Einen fast identischen Zeitplan sieht Young für das iPad Air und iPad mini. Auch hier wird sich Apple demnach wohl bis 2026 Zeit lassen, um den Wechsel auf OLED-Displays zu vollziehen, die nächsten zwei Jahre wird also noch LCD-Technik zum Einsatz kommen.Der Experte schließt sich früheren Gerüchten an, dass zumindest ein Apple-Gerät schon im nächsten Jahr ein OLED-Panel erhalten soll. Demnach ist Apple wohl bereit, die Display-Technik in der nächste Generation der iPad-Pro-Modelle, die 2024 auf den Markt kommen sollen, zum Einsatz zu bringen.Für iPhone und Apple Watch steht in den nächsten Jahren dagegen die Abkehr von OLED an, Apple soll hier den Einsatz von MicroLED planen. Allerdings wird auch dieser Wechsel wohl erst im Jahr 2025 mit der Apple Watch eingeläutet. Man darf gespannt sein, wie sich die Display-Technologie in Apple-Produkten in den kommenden Jahren entwickeln wird.