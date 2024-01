Pixel Watch 3: Erste Infos zur neuen, größeren Google-Smartwatch

Trotz starker Konkurrenz seitens Apple, Samsung und Co., soll Google an der Entwicklung von Smartwatches festhalten. In die­sem Jahr stehen für die im Herbst erwartete Pixel Watch 3 erstmals zwei ver­schie­dene Größen im Raum, um den größten Kritikpunkt auszumerzen.

Die Pixel Watch ist zu klein

Google stellt die neue Pixel Watch 2 im offiziellen Video vor

Einfach nur größer oder auch besser?

Mit einem Durchmesser von 41 Millimetern gelten die Google Pixel Watch 2 und ihr Vorgänger als vergleichsweise kleine Smartwatches . Auch die Apple Watch und diverse Samsung Galaxy Watch-Modelle erscheinen in kompakten Varianten, doch gelten die Gehäuse mit bis zu 49 Millimeter Durchmesser als klare Gewinner in der Gunst um die Käufer. Der Trend hin zum größeren Display gilt somit nicht nur für Smartphones.Wie 9to5Google berichtet, soll man nun auch im kalifornischen Mountain View Einsicht zeigen und für die nächste Wearable-Generation verschiedene Größen in Betracht ziehen. Die Chance stehen gut, dass die Pixel Watch 3 in diesem Jahr mit einem deutlich größeren Gehäuse ausgestattet wird, wobei funktionelle Vorteile gegenüber dem kompakteren Modell bislang nicht bekannt sind.Aktuell kann nur davon ausgegangen werden, dass Google das Display der zweiten Pixel Watch 3 vergrößern und die Akkukapazität entsprechend erhöhen dürfte. Dabei stellen sich die Kollegen die Frage, ob Google im gleichen Atemzug den Rahmen des Bildschirms verkleinern und vor allem beim größeren Modell die Kompatibilität zu den bisher verwendeten Armbändern gewährleisten kann.Die Unterschiede zwischen der Pixel Watch und Pixel Watch 2 fallen nur marginal aus - zumindest optisch. Google hielt am Design und den Größen fest, wechselte von Edelstahl auf Aluminium und legte vor allem unter der Haube Hand an. Die aktuelle, zweite Generation der Smartwatch bietet unter anderem eine präzisere Herz­fre­quenz­mes­sung, einen Tem­pe­ra­tur­sen­sor und ein ganz­tä­gi­ges Tracking von Körperreaktionen.Die Enthüllung der Google Pixel Watch 3 wird anlässlich der Vorstellung neuer Pixel 9-Smartphones im Herbst 2024 erwartet.