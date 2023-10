Jetzt vorbestellen: Google Pixel 8 (Pro) kaufen und Geschenke sichern

Ab sofort könnt ihr das neue Pixel 8 (Pro) bei Media Markt vorbestellen und euch das Google-Smartphone samt Pre-Order-Bonus sichern. Je nach Modell erhaltet ihr die neue Pixel Watch 2 oder die Pixel Buds Pro gratis dazu und profitiert von einer 150-Euro-Ankaufprämie.

Google

Google-Neuheiten mit tollen Zugaben

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google zeigt die Neuerungen im Video

Weitere Details zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Google gehört zu den wenigen Unternehmen, die Vorbestellern den Kauf neu vorgestellter Android-Smartphones besonders schmackhaft machen . So liefert Media Markt das neue Pixel 8 (Pro) nicht nur direkt zum offiziellen Marktstart am 12. Oktober 2023, sondern zudem wahlweise auch eine neue Smartwatch oder Truly-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC).Entscheidet ihr euch bis zum 16. Oktober 2023 für eines der neuen Smartphones , erhaltet ihr im Nachgang von Google die Pixel Buds Pro (Pixel 8) oder die Pixel Watch 2 (Pixel 8 Pro) im Wert von bis zu 399 Euro. Eine passende Webseite für den "Antrag" bzw. das Hochladen der Rechnungskopie wird ab dem 27. Oktober von Google freigeschaltet.Die neue Pixel-Familie kommt wahlweise in 6,2 Zoll (Pixel 8) oder 6,7 Zoll (Pixel 8 Pro) samt OLED-Technik, Auflösungen von bis zu 2992 x 1344 Pixel, 120 Hz und Spitzenhelligkeiten von stolzen 2400 cd/m² in Verbindung mit HDR. Um den Antrieb kümmern sich der neue Google Tensor G3-Chip, bis zu 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) und wahlweise bis zu 512 GB Flash-Speicher.Hauptaugenmerk legt Google in diesem Jahr erneut auf die Kameras seiner Flaggschiffe . Das Pixel 8 Pro etwa setzt auf eine Triple-Kamera mit bis zu 50 Megapixeln und hochauflösenden Objektiven für Ultraweitwinkel- und Telefotoaufnahmen. Letzteres bietet einen 5-fachen optischen Zoom. Hinzu kommen viele KI-Funktionen innerhalb der Kamera-App - z.B. der magische Audio-Radierer, Nachtsichtvideos, Super-Resolution-Zoom und Co.Zusammengefasst sind die neuen Google Pixel 8 (Pro)-Modelle leistungsstark, bieten eine lange Akkulaufzeit, hochauflösende Kameras, viel KI-Technik und eine echte Zukunftssicherheit. Denn nicht nur wird Android 14 ab Werk installiert, sondern Software-Updates für die nächste sieben Jahre garantiert - bis ins Jahr 2030.Nutze während der Bestellung des Google Pixel 8 (Pro) den Ankaufservice von Media Markt und erhalte nicht nur einen fairen Preis für dein altes Handy, sondern on top eine weitere 150-Euro-Prämie. Ganz unabhängig davon, wie alt dein Smartphone ist.