Für Bastelfreunde: Neue Lego Technic-Angebote bei Media Markt

Media Markt erweitert sein Sortiment um beliebte Lego Technic-Bausätze und senkt gleichzeitig die Preise. Somit kommen vor allem "große Baumeister" in den Genuss der detailreichen Klemmbaustein-Designs, die der Händler jetzt günstig anbietet.

Seit geraumer Zeit dreht sich bei Media Markt nicht mehr alles nur um Smartphones, Laptops und Waschmaschinen - das Portfolio wächst und wächst. Natürlich darf hier auch das beliebteste Spielzeug der Welt nicht fehlen. Lego und im speziellen Lego Technic rücken in den Fokus. Und das freut Groß und Klein.Lego Technic ist berühmt für seine Detailgenauigkeit, die vor allem Kinder ab 6 Jahren Schritt für Schritt an die Funktionsweisen von Autos, Flugzeugen, Motorrädern und Co. heranführt. Erwachsene hingegen freuen sich über die unzähligen Kooperationen mit Autobauern wie Audi, Ford, BMW, Ferrari, Lamborghini oder aber bekannten Hollywood-Franchises.So könnt ihr aus den beliebten Lego Technic-Sets unter anderem Dom's Dodge Charger aus Fast & Furious oder aber das Batmobil und das Batcycle aus dem neuesten The Batman-Streifen zusammenbauen. Ferner kooperiert Lego mit der bekannten Monster-Truck-Veranstaltung "Monster Jam" und bringt Fahrzeuge wie den Megalodon bereits für kleines Geld in die eigenen vier Wände.Besonders viel Freude dürften Groß und Klein an den originalgetreuen und teils sogar limitierten Lego Technic-Bausätzen haben. So können sich etwa angehende Astronauten den Mars-Rover Perseverance zusammenstecken, einen Liebherr LR 13000 Raupenkran auf (selbstverständlich) verdichteten Kranplätzen errichten oder das aufstrebende McLaren Formel 1-Team mit einem Nachbau unterstützen.Lego Technic geht mit der Zeit. Viele Bausätze werden mit Beleuchtung und einem dem Original nachempfundenen Sound ausgestattet. Zusätzlich können ausgewählte Modelle mithilfe von Augmented Reality (AR) spielerisch per Control+-App eingebunden oder mit dieser sogar ferngesteuert werden. Etwa der Audi RS Q e-tron oder ein tolles Transformationsfahrzeug