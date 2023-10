Heute dreht sich nicht alles um den Prime Day, denn auch Media Markt und Saturn zeigen sich mit neuen Angeboten. Gerade in den Bereichen SSDs, Festplatten, FritzBox und Co. können die Online-Shops punkten. Perfekt also für Nicht-Amazon-Kunden, um ebenfalls zu sparen.

Der Router- und SSD-Rabatt ist zurück

Günstige FritzBoxen, SSD, Festplatten und Co.

Nur noch in dieser Woche veranstalten Media Markt und Saturn die sogenannte Office-Week, besser bekannt als Netzwerk- und Speicherwoche . SSDs, Festplatten und Netzwerkprodukte (z.B. Router der FritzBox-Reihe) werden somit für kurze Zeit vergleichsweise günstig angeboten . Nachfolgend findet ihr unsere Schnäppchen-Favoriten.Media Markt und Saturn liefern nahezu alle Produkte der Office-Week versandkostenfrei nach Hause. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung für die Filialen vor Ort reserviert werden.In Hinblick auf AVM-Hardware bieten Media Markt und Saturn aktuell das Bundle aus FritzBox 7530 AX und dem Fritz!Repeater 1200 AX für nur noch 185 Euro an. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Fritz!Dect 301 Heizungsthermostate, die im 3er-Pack auf 129 Euro gesenkt wurden. Gefallen finden wir am Fritz!Powerline 1260 Set für 139 Euro und dem LTE-Router Fritz!Box 6890 für 299 Euro.Weiterhin gehören SSDs wie die WD Black SN850P mit Kühlkörper (Heatsink) und 2 TB Speicher für 149 Euro zu den Highlights - unter anderem passend für die PlayStation 5 (PS5). Zudem erhaltet ihr aktuell zwei Samsung 970 Evo Plus mit je 1 TB im Bundle zum Preis von 109 Euro. Ebenfalls reduziert: die WD Black SN850X oder Samsung 980 Pro mit 1 TB für jeweils unter 70 Euro. Als klassische PCIe 3.0-Variante könnt ihr hingegen auf die WD Blue SN570 mit 1 TB für 45 Euro setzen.Zu guter Letzt findet ihr in den Online-Shops und Prospekten von Media Markt und Saturn viele interne und externe Festplatten. So kostet die WD Red Plus mit 4 TB nur noch 107 Euro und die externe WD My Cloud Home mit 4 TB lediglich 158 Euro. Für Smartphones oder die Nintendo Switch bieten sich abschließend die SanDisk Ultra MicroSD-Karte mit 256 GB für 18 Euro oder aber das Plus-Modell mit 512 GB für 30 Euro an.