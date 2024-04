Bunter Leak: Google Pixel 8a auf offiziellen Marketing-Bildern

Das Google Pixel 8a wird wohl zur Entwicklerkonferenz I/O seine Pre­mie­re feiern, doch schon jetzt sind Marketing-Bilder des neuen Mittel­klasse-Smartphones aufgetaucht. Sie zeigen ein "rundes" Design in erstaunlich bunten Farben, darunter auch "Mint"-Grün.

Mit dem Pixel 8a will Google in den kommenden Wochen sein neues Mittelklasse-Modell vorstellen. Das Smartphone geistert schon seit Monaten durch die Gerüchteküche und jetzt liegen nach einem Leak bei Android Headlines erstmals Marketing-Bilder vor, die aus einer offiziellen Quelle stammen sollen. Das Design entspricht dem was bei den Foto- und Render-Leaks der vergangenen Wochen und Monate schon zu sehen war.Google will also ein Design nutzen, bei dem die Ecken des Gehäuses noch stärker abgerundet werden als schon beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Auffällig ist außerdem der relativ breite Display-Rand, wobei besonders das "Kinn" am unteren Ende des Geräts ins Auge fällt. Vor allem bei den hellen und bunten Versionen dürfte der breite Bildschirmrand den Nutzern deutlich ins Auge fallen.Außerdem bestätigen die Marketing-Bilder von Google für das Pixel 8a, dass bei dem neuen Mittelklasse-Smartphone jetzt ein Metallrahmen verwendet werden soll. Dadurch dürfte sich das Gerät noch einmal etwas höherwertiger anfühlen. Auf der Rückseite sitzt auch hier wieder ein über die gesamte Breite reichender "Kamera-Balken", in dem Google die laut früheren Berichten gegenüber dem Pixel 7a unveränderten zwei Kameras mit jeweils 50 und 13 Megapixeln unterbringt.Was die Farbauswahl angeht, so will Google das Pixel 8a in gleich vier verschiedenen Farben anbieten, von denen wir nur drei bereits kennen. So kehren laut dem Bericht das altbekannte "Obsidian" (Schwarz), "Porcelain" (Helles Beige) und "Bay" (Blau) wieder zurück. Neu ist ein nur als "Mint" bezeichnetes, extrem grelles Grün, das einen leichten Minz-Einschlag hat. Wer also mit seinem neuen Google-Smartphone auffallen will, hat nun neben dem Blau auch noch ein Grün zur Auswahl.Das Pixel 8a soll laut früheren Leaks mit Preisen ab knapp 570 Euro auf den Markt kommen und wird ein OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und einer Diagonale von 6,1 Zoll aufweisen. Unter der Haube steckt der aus den Flaggschiff-Modellen Pixel 8 und 8 Pro bekannte Google Tensor G3 Prozessor aus der Fertigung von Samsung, dem Google immer acht Gigabyte RAM und 128 oder 256 GB internen Flash-Speicher zur Seite stellt.