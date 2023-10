Apple: Eigene Suchmaschine könnte "Pegasus" genannt werden

Obwohl Apple inzwischen viele verschiedene Produkte anbietet, hat das Unternehmen bislang keine eigene Suchmaschine zur Verfügung gestellt. Das könnte sich zukünftig ändern. Schon seit Jahren gibt es Gerüchte, dass der Konzern eine eigene Suche vorbereitet.

Google zahlt jährlich Geld an Apple

Zusammenfassung Apple arbeitet an Infrastruktur für eine eigene Suche.

Projekt "Pegasus" ist Suchmaschine der nächsten Generation.

Pegasus bereits in bestimmten Apple-Apps im Einsatz.

Tool könnte bald Grundlage für Suche im App Store werden.

Google zahlt Apple 15 Milliarden Dollar für Standard-Option in Safari.

Regulierungsbehörden könnten Deal zwischen Apple und Google unterbinden.

Obwohl Apple bereits 2020 mehrfach mit einer eigenen Suchfunktion in Verbindung gebracht wurde, scheint das Unternehmen bislang zum Schluss gekommen zu sein, dass sich der Aufwand gegen den Konkurrenten Google nicht lohnt. Einem Bloomberg-Bericht zufolge verfügt Apple jedoch über ein großes Team, das fortlaufend eine Suchmaschine der nächsten Generation entwickeln soll. Das Programm wird unter der Bezeichnung "Pegasus" geführt.Momentan ist Pegasus noch kein Konkurrent für die Google-Suche. Das Tool soll allerdings schon zum Einsatz kommen, um Suchanfragen in bestimmten Apple-Apps zu verarbeiten. Zukünftig soll das System als Grundlage für die Suche im App Store dienen. Um Ergebnisse für Siri- und Spotlight-Anfragen schneller zu generieren, soll Pegasus zahlreiche Webseiten indizieren.Während Google den Großteil des öffentlichen Internets indiziert, ist Pegasus bis jetzt nicht so weit fortgeschritten. Apple verfügt dennoch bereits über eine entsprechende Infrastruktur und könnte diese in ein paar Jahren zum Aufbau einer eigenen Websuche zu nutzen. Es wäre hingegen auch denkbar, dass der iPhone-Hersteller noch lange Zeit auf das bestehende Google-Produkt setzt. Der Suchmaschinenkonzern zahlt dem Konzern schließlich etwa 15 Milliarden Dollar pro Jahr, damit die Google-Suche als Standard-Option in Safari konfiguriert ist.Langfristig könnte es sich für Apple trotzdem lohnen, der Google-Suche Konkurrenz entgegenzusetzen. Regulierungsbehörden versuchen, Deals wie die Absprache zwischen Apple und Google aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zu unterbinden. Bis der Dienst den gleichen Umfang wie die Google-Suche erreicht oder zumindest mit Bing mithalten kann, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen.