Meteor Lake-CPUs: Intel verkauft Chips nicht an Desktop-Bastler

Intels neue Meteor Lake-Architektur wird von vielen Nutzern mit einiger Spannung erwartet. Allerdings dürfte der Release für die Fans selbst aufgerüsteter Desktop-PCs ernüchternd werden - denn diese können die neuen Chips nicht kaufen und zum Einsatz bringen.

BGA only

Nicht ganz neu

Zusammenfassung Neue Intel Meteor Lake-Architektur nicht für Desktop-PCs erhältlich

Design der neuen Prozessoren fokussiert auf Notebooks

Chips werden ausschließlich in BGA-Gehäusen geliefert

Meteor Lake-Desktops beschränken sich auf AiO-Systeme

Für mehr Rechenleistung müssen Nutzer auf Arrow Lake-S warten

Arrow Lake-S Chips erst ab Herbst 2024 verfügbar

Intel setzt auf BGA-Chips zur Reduzierung des Produktionsaufwands

Ursprünglich hieß es, dass die neuen Prozessoren wahrscheinlich gar nicht in Desktop-PCs zum Einsatz kommen werden. Als Intel dies dementierte, keimte unter den Bastlern doch wieder etwas Hoffnung auf. Nun stellte der Hersteller allerdings klar, dass diese Zielgruppe wirklich nicht bedient wird.Wie das US-Magazin Toms Hardware jetzt unter Berufung auf Informationen aus dem Hause Intel berichtet, erfolgte das Design der neuen Prozessoren mit dem Fokus auf Notebooks. Dies bedeutet letztlich, dass die Chips ausschließlich in Ball Grid Array (BGA)-Gehäusen geliefert werden. Eine Version, die sich in einen Prozessor-Sockel stecken lässt, wird es nicht geben.Intels Aussage, dass es auch Meteor Lake-Desktops geben wird, beschränkt sich also im Wesentlichen auf Formfaktoren wie All-in-One (AIO)-Systeme, bei denen die CPU ebenso wie bei Notebooks fest auf die Hauptplatine gelötet ist. Wer auf mehr Rechenleistung für die Workstation oder die Gaming-Maschine wartet, wird auf Arrow Lake-S warten müssen.Diese kommende Architektur soll laut Intel für LGA1851-Motherboards bereitgestellt werden. Entsprechende Chips kommen allerdings erst in Richtung Herbst 2024 auf den Markt. Hier ist also Geduld gefragt. Wer diese nicht aufbringen will oder kann, wird sich mit einer weiteren Auffrischung der Alder-Lake-Architektur begnügen müssen, die bereits seit 2021 im Einsatz ist.Gänzlich ungewöhnlich ist diese Produktstrategie nicht. Intel hat in der Vergangenheit bereits CPU-Generationen ausschließlich für nicht gesockelte Boards auf den Markt gebracht. Damit sinkt der Aufwand in der Produktion erheblich - immerhin sind die BGA-Chips für Notebooks und kompakte Desktop-Formfaktoren in der Regel in einem deutlich kleineren Package untergebracht, für den Sockel-Einsatz müsste hier also ein anderer Prozessschritt integriert werden.