Eigentlich wollte sich Intel mit der Übernahme des Chipherstellers Tower Semiconductor zum Preis von mehr als fünf Milliarden Dollar größere Relevanz im Bereich der Vertragsfertigung von Halbleitern erkaufen. Daraus wird nichts, denn Chinas Behörden lassen den Deal platzen.

Satz mit X

Zusammenfassung Intel verzichtet auf Übernahme von Tower Semiconductor

Chinesische Behörden geben Zustimmung zum Deal nicht

Übernahme hätte Intel 5,4 Milliarden Dollar gekostet

Tower Semi produziert spezialisierte Chips, z.B. Funk-Chips

Intel muss 353 Millionen Dollar "Termination Fee" zahlen

Aktienkurs von Tower Semiconductor bricht ein

Unklar, ob US-Beschränkungen für China eine Rolle spielten

Wie Intel heute nach einer Reihe von entsprechenden Berichten verschiedener Medien bestätigte , wird das Unternehmen auf die Übernahme von Tower Semiconductor verzichten. Als Grund für den Verzicht verwies der US-amerikanische Halbleitergigant auf die ausbleibende Zustimmung der chinesischen Wettbewerbsbehörden, ohne die der Kauf von Tower Semi nicht möglich sei.Es sei nicht gelungen, innerhalb des nötigen Zeitrahmens eine Freigabe durch die chinesischen Regulatoren zu erhalten. Intel hatte die Übernahme bereits im Frühjahr 2022 angekündigt. Der Prozessorhersteller wollte dafür insgesamt 5,4 Milliarden Dollar zahlen und sich mit dem Zukauf eine Präsenz im Bereich der spezialisierten Chips verschaffen.Tower Semiconductor ist vor allem als Produzent von Chips für spezielle Einsatzgebiete wie etwa Funk-Chips oder industrielle Sensoren aktiv. Weil Intel die Übernahme jetzt doch nicht durchzieht, muss das Unternehmen 353 Millionen Dollar als sogenannte Termination Fee zahlen. Die fehlende Zustimmung der chinesischen Behörden kommt Intel also auch in dieser Hinsicht teuer zu stehen.Auch für Tower Semiconductor hat das Ganze Folgen, denn der Aktienkurs des Unternehmens brach nach Bekanntwerden von Intels Verzicht deutlich ein. Die chinesischen Wettbewerbsbehörden haben sich bisher noch gar nicht zu dem Thema geäußert. Ob die Bemühungen der US-Regierung, den Zugriff Chinas auf hochmoderne Fertigungstechnologien für Chips zu beschränken, in diesem Fall eine Rolle gespielt haben könnte, ist bisher noch offen und wird wohl auch fraglich bleiben.